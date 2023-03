Fedez non sta bene e Selvaggia Lucarelli lo massacra: “Ecco cosa sai fare tu”

0 SHARES Condividi Tweet

Fedez non si presenta in aula per il processo bis legato alla strage in discoteca a Corinaldo e Selvaggia Lucarelli lo attacca in modo piuttosto duro.

Selvaggia Lucarelli ancora una volta si scaglia contro Fedez, il quale sembra che non stia proprio attraversando un bel periodo. La giornalista nelle scorse ore ha voluto attaccate il rapper che ha fatto sapere di non presentarsi in aula per il processo bis legato alla strage in discoteca a Corinaldo. Ma come stanno le cose?

Fedez non si presente in aula al processo legato alla strage in discoteca a Corinaldo

Selvaggia Lucarelli si è scagliata contro Fedez nelle scorse ore, dopo che il rapper ha fatto sapere di non essersi presentato in aula per il processo bis legato alla strage in discoteca a Corinaldo. Fedez avrebbe mandato un certificato di malattia e non ha preso parte, così, per legittimo impedimento nonostante fosse stato convocato dai giudici perchè in quella occasione, era ospite dello stesso locale.

Selvaggia Lucarelli si scaglia contro il rapper

Selvaggia Lucarleli non ha perso tempo ed ha attaccato ancora una volta il noto rapper. “Se davvero ti impegni molto per fare del bene all’umanità, oltre a uova e assegni sempre a favore di telecamera, vai a fare il tuo dovere di cittadino”. Queste le prime parole di Selvaggia apparse sui social, sul suo profilo Instagram nelle scorse ore.“L’altra volta dovevi girare uno spot, questa volta un certificato medico. Intanto ci sono tante famiglie che dopo cinque anni ancora aspettano che sia fatta giustizia per cinque ragazzini e quella madre morti. E aspettano anni anche per rinvii come questi”. Con queste parole ha continuato poi Selvaggia. Purtroppo in quella strage morirono diverse persone, ben 5 minorenni ed una madre di 39 anni. A distanza id un pò di tempo si sta cercando di fare chiarezza sull’accaduto.Intanto, cominciano a preoccupare le condizioni di salute di Fedez.

Preoccupano le condizioni di salute di Fedez

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo sembra che il rapper si sia chiuso in un silenzio assordante. Non ha praticamente più pubblicato nulla sui social, se non dei video per rispondere sempre alla Lucarelli che lo aveva accusato di aver “inventato” una vendita di uova di Pasqua a scopo benefico. Proprio in quei video, Fedez pare avesse difficoltà anche a parlare e questo ha davvero lasciato piuttosto straniti. Inoltre, sempre per motivi di salute non ha preso parte alla conferenza stampa di lancio dello show “Lol” che lui stesso conduce su Amazon Prime Video.