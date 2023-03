Loretta Goggi senza freni: “Cosa mi hanno offerto in questi anni”

0 SHARES Condividi Tweet

Loretta Goggi in questi giorni ha parlato del programma Benedetta Primavera che la vedrà al timone come conduttrice. Ecco cosa ha riferito.

Loretta Goggi è una delle showgirl più importanti della televisione italiana e lo è davvero da tantissimi anni. L’abbiamo vista ultimamente nelle trasmissioni di Carlo Conti, come Tale e quale, Tali e quali e tanto altro. Adesso però per lei sembra essere arrivato un momento che aspettava da diverso tempo. Ebbene si, l’artista è pronta a tornare in tv con un programma tutto suo. A parlarne è stata proprio lei, nel corso di un’intervista che ha rilasciato sull’ultimo numero del settimanale DiPiù tv, uscito in tutte le edicole lo scorso martedì. Ma cosa ha riferito la nota showgirl?

Loretta Goggi pronta a debuttare con un programma tutto suo

Loretta Goggi sta per tornare in tv con un programma tutto suo. Come già anticipato, in questi anni l’abbiamo vista sempre nella giuria di Tale e quale show, o recitare in alcune fiction, come quella intitolata Sorelle. Adesso per lei è tempo di tornare alla conduzione e di questo ne ha parlato nel corso di una recente intervista. La Goggi ha parlato di quella che è stata la sua carriera, facendo un’ammissione, ovvero che nel 1993 dopo aver condotto Il canzoniere delle feste, ha capito che la tv stava mutando e che i varietà che un tempo erano molto amati, stavano perdendo il loro interesse.

La rivelazione della Goggi sul suo passato

“Quello che mi offrivano non faceva per me”, ha spiegato la Goggi che ha così spiegato per quale motivo si è allontanata dalla televisione per diverso tempo, dedicandosi al teatro. “A chi, negli anni scorsi, mi ha proposto di tornare alla conduzione, ho sempre risposto che per farlo ci sarebbe voluto il format giusto per me. Stefano Coletta, direttore dell’intrattenimento e delle prime serate della Rai, mi ha detto che il format ero io stessa…”. Queste ancora le parole raccontate dalla Goggi nel corso dell’intervista.

Benedetta Primavera, grande attesa per il programma della Goggi

“Con 63 anni di carriera hai fatto veramente di tutto, perciò dobbiamo partire da qui” mi ha detto Coletta”. Questo ancora quanto raccontato da Loretta che debutterà il prossimo 10 marzo con il suo programma, intitolato Benedetta Primavera, ispirato, un titolo ispirato ovviamente alla sua canzone. “Doveva chiamarsi Benedetta anche la canzone, ma io ho voluto che si intitolasse Maledetta”, ha aggiunto ancora Loretta che ha fatto una rivelazione molto importante su uno dei brani più famosi della storia della musica italiana.