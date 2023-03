Verissimo, Piero Chiambretti gela la Toffanin “Questa cosa non la devi dire”

0 SHARES Condividi Tweet

Piero Chiambretti ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, ad un certo punto lascia spiazzata la conduttrice.

Nella puntata di Verissimo, andata in onda ieri Silvia Toffanin come sempre ha ospitato diversi personaggi della televisione e dello spettacolo italiano. Uno tra tutti, il famoso conduttore Piero Chiambretti, il quale ha presentato in anteprima il suo nuovo spettacolo, intitolato La tv dei 100 e uno ed ha scelto di farlo proprio nel salotto della Toffanin. Ad ogni modo, ad un certo punto, il conduttore sembra aver spiazzato la padrona di casa, nominando proprio il suo compagno, ovvero Piersilvio Berlusconi. Ma cosa ha detto Chiambretti?

Piero Chiambretti ospite nel salotto di Verissimo per presentare il nuovo show

Nel corso della puntata di Verissimo, andata in onda ieri, sabato 11 marzo 2023, Silvia Toffanin ha ospitato il famoso conduttore, uno tra i più amati di sempre. Stiamo parlando di Piero Chiambretti, il quale ha scelto il salotto di Verissimo per presentare in anteprima il suo nuovo show, intitolato La tv dei 100 e uno. Pare che ad un certo punto, l’ospite abbia fatto una rivelazione davvero clamorosa, lasciando completamente senza parola la stessa Toffanin.

Chiambretti spiazza Silvia e nomina Piersilvio Berlusconi

“Io questo show l’ho fatto per mia figlia, oltre che per Pier Silvio…Non diciamoglielo eh…Però l’ho fatto per lei, che alla fine è stata in qualche modo l’autrice della trasmissione…”. Queste le parole di Chiambretti, alle quali Silvia ha risposto con ironia, dicendo “Stai a vedere che alla fine ti ruba il posto“. Tornando seri, la conduttrice ha riferito al suo ospite di essersi tanto commossa nel momento in cui ha scoperto a chi il conduttore avesse dedicato il suo show, ovvero alla madre, che è venuta a mancare circa 3 anni fa. “Mi ha molto commossa che questo tuo nuovo programma l’hai voluto dedicare a tua mamma, che le sarebbe piaciuto…”, ha detto Silvia.

La dedica alla madre, poi il retroscena sul nuovo programma

Piero ha puntualizzato il fatto che sua madre è stata sempre la sua fan numero uno, oltre che essere “stata molto importante” nella sua vita. Tornando a parlare poi del programma che a breve arriverà sul piccolo schermo, Piero Chiambretti ha voluto raccontare un retroscena davvero molto curioso, dopo che Silvia ha fatto entrare in studio due bambini che fanno parte del cast. “Durante le prove purtroppo alcuni si sono innamorati…Silvia ti dico solo questo…Ci sono stati dei drammi…”. Poi, la precisazione di Chiambretti “Non è un programma per i bambini, ma con i bambini…Mi sono divertito molto…”.