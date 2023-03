C’è posta per te, Gerry Scotti spiazza Maria De Filippi: “Mi sento fuori luogo”

0 SHARES Condividi Tweet

Gerry Scotti protagonista della puntata di C’è posta per te, l’ultima di questa edizione. Il conduttore non è riuscito a trattenere le lacrime.

Gerry Scotti è stato uno dei protagonisti della puntata di C’è posta per te andata in onda ieri sera, sabato 11 marzo 2023. Il noto conduttore pavese è apparso parecchio emozionato ed infatti, non è proprio riuscito a trattenere le lacrime. E’ stata di certo una puntata carica di emozioni, anche perchè è stata l’ultima di questa edizione e per questa grande finale, Maria ha scelto proprio un grande ospite, ovvero Gerry Scotti.

Gerry Scotti ospite della puntata finale di C’è posta per te

Gerry Scotti è stato l’ospite principale della puntata di C’è posta per te, l’ultima di questa stagione, andata in onda ieri sabato 11 marzo. Per il gran finale, la conduttrice ha voluto il suo grande amico, uno dei più grandi conduttori della televisione italiana. Quest’ultimo è stato la sorpresa della storia che ha inaugurato la puntata finale di C’è posta per te. Maria ha presentato così la storia di Irene e Daniele, due fratelli che purtroppo hanno dovuto fare i conti con una triste realtà, ovvero la morte improvvisa di entrambi i genitori, morti per via della stessa malattia, a 55 e 57 anni.

Le lacrime del conduttore pavese

A contattare la redazione è stata proprio Irene per fare una sorpresa al fratello che da sempre ha amato Gerry Scotti, non soltanto come conduttore ma anche come uomo. Gerry non è riuscito a trattenere le lacrime, dopo aver ascoltato la loro storia. “Se mi vedete piangere è perché mi hanno fregato la vespa. E’ dura, mi sento fuori luogo perché è una storia bellissima. Ha i suoi versanti tremendi, ma è una storia dove il rapporto e la famiglia esce a lettere maiuscole. Ho viste parecchi fazzoletti qua”. Con queste parole ha provato ad ironizzare il conduttore.

Momento di grande emozione, il conduttore fa un appello

Ad ogni modo, per tutti è stato un momento di grande emozione. “Maria, tu sai che io sono figlio unico, anche se avrei sempre sognato un fratello o una sorella, poi non è capitato e mi sono arrangiato come ho potuto”, ha detto Gerry rivolgendosi a Maria. Poi il conduttore, tra le lacrime ha lanciato un messaggio a tutti i telespettatori, invitandoli a fare un gesto.“Tanta gente ha avuto discussioni con fratelli e sorelle, mandate un messaggino adesso, decidete voi al posto della vita”.