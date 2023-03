Ilary Blasi e Bastian nel locale di Alex Nuccetelli, lui al veleno “Prima mi denuncia poi viene nel mio locale”

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi e Bastian insieme nel locale di Alex Nuccetelli, frecciatina nei confronti dell’ex marito?

Ilary Blasi ha deciso di ufficializzare la sua storia d’amore con Bastian Muller, il suo compagno con il quale sta insieme ormai da diversi mesi. Sembra che fino ad ora Ilary avesse solo pubblicato delle Instagram stories, senza però mostrarsi in primo piano con il compagno, cosa che ha fatto nelle scorse. Ilary e Bastian, però, non sono usciti allo scoperto soltanto sui social, visto che adesso la conduttrice lo avrebbe anche portato in giro per Roma. Come se non bastasse, Ilary Blasi ha portato il suo nuovo compagno nel locale di Alex Nuccetelli, il grande amico di Francesco Totti che la scorsa estate, subito dopo la separazione la conduttrice ha anche denunciato. Proprio lui, infatti, ha manifestato il suo dissenso nei confronti di questo gesto della Blasi.

Ilary Blasi e Bastian non si nascondo più ed escono allo scoperto

Ilary Blasi e Bastian non si nascondono più ed ormai è vero amore. I due infatti, in questi mesi hanno vissuto la loro relazione lontano dal clamore mediatico e soprattutto non si sono mai mostrati insieme sui social. Nelle scorse ore qualcosa è cambiato e Ilary ha condiviso una serie di Instagram stories, in compagnia del nuovo compagno, mentre si scambiano carezze, baci e gesti molto intimi.

Bastian e Ilary al ristornate di Alex Nuccetelli, il commento dell’amico di Totti

Nei giorni scorsi, Ilary e Bastian hanno cenato in un noto ristorante di Roma, che stando a quanto riferito da Fanpage.it, sarebbe proprio il ristorante di Tartarughino, dove Alex Nuccetelli grande amico di Francesco Tott, svolge il ruolo di direttore artistico. “Prima mi denuncia, poi viene nel mio locale?”, avrebbe detto Nuccetelli che ha così commentato il gesto della Blasi.

Nuccetelli “Ci leggo un pò di arroganza”

Ad ogni modo, la conduttrice avrebbe cenato all’interno di questo ristorante insieme al suo compagno, insieme alle sorelle Melory e Silvia e ad un gruppo di amici. Certo è che tra i tanti ristoranti che ci sono a Roma, Ilary ha scelto proprio quello dove sapeva di trovare il grande amico del suo ex marito. Che sia stata una provocazione nei confronti di Francesco?. «Ci leggo un po’ di arroganza», ha commentato ancora Nuccetelli.