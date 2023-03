Tv Talk, Paolo Bonolis glaciale nella risposta su Alfonso Signorini: “Io come lui non mi sono mai comportato”

0 SHARES Condividi Tweet

Paolo Bonolis a Tv talk smentisce le voci circolate su Avanti un altro e Ciao Darwin. Poi la battuta sul Gf vip.

Paolo Bonolis ha rilasciato un’intervista molto interessante a Tv Talk, parlando dei rumors diffusi in questi giorni circa il suo programma Avanti un altro. Si è detto infatti che il programma in questione dovesse chiudere, ma la moglie avrebbe smentito già nei giorni scorsi. Poi, a sorpresa è anche arrivato un commento sul Grande fratello vip. Ma cosa ha riferito il conduttore?

Paolo Bonolis a Tv Talk smentisce le notizie su Avanti un altro

Paolo Bonolis nella giornata di oggi, sabato 11 marzo ha rilasciato un’intervista a TV Talk, il programma di Rai tre che analizza i programmi del piccolo schermo, facendo delle dichiarazioni davvero molto interessanti. Il conduttore ha parlato del suo presente televisivo, del suo lavoro al fianco di Luca Laurenti ed anche dei vari progetti futuri. Nel corso dell’intervista, ha poi smentito diverse notizie che sono circolate in questi giorni sul suo programma, Avanti un altro.

Le parole su Ciao Darwin, la smentita di Bonolis

“Vi ho detto che quando registriamo ‘Avanti un altro!’ non siamo sotto effetto di stupefacenti, forse li usa tutti lui”, queste le parole del conduttore che di certo ha fatto ben intendere che lo show non terminerà il prossimo anno. Pare che sia stato uno degli autori a mettere in giro le voci circa una possibile chiusura del programma. Il presentatore ha così smentito anche delle voci su Ciao Darwin secondo cui a breve sarà inserita la quota arcobaleno tra il pubblico. Il conduttore ha dovuto smentire. “Questo è stato un suggerimento che portò Marco (Salvati) che non credo che verrà messo in atto. Lui ha avuto il piacere di dirlo perché è particolarmente attivo sui social, cosa che io non faccio. Però poi non credo che lo faremo. Anche perché non so come mai gli LGTBQ non possano stare serenamente insieme a tutti gli altri senza bisogno di metterli in un cerchietto”.

Bernardini fa una domanda sul Gf vip, ecco la risposta

Parlando del programma di cui la moglie è opinionista, Bernardini avrebbe chiesto se si fosse mai trovato di fronte ad una situazione simile a quella di Signorini. “No. Non mi è mai capitato. Mi è capitato di chiedere scusa ad una singola persona per motivi professionali, ma a livello pubblico così no”, ha riferito.