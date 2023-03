“Ginevra Lamborghini ha chiuso la sorella in una stanza al buio per ore” Elettra lascia un like

0 SHARES Condividi Tweet

Ginevra Lamborghini avrebbe chiuso la sorella in una stanza al buio per diverse ore. Elettra ha confermato lasciando un like che poi ha cancellato.

Ginevra Lamborghini è stata una delle protagoniste di questa edizione del reality, nonostante sia stata in casa solo per pochi giorni. Ad ogni modo, di lei se ne continua a parlare anche per via del rapporto con la sorella Elettra. Proprio quest’ultima ha confermato, seppur indirettamente, l’indiscrezione secondo cui la sorella l’avrebbe chiusa in una camera al buio per diverse ore. In realtà, la cantante non ha rilasciato alcuna dichiarazione, ma ha semplicemente messo un like che poi ha rimosso. Ma cerchiamo di fare un pò di chiarezza al riguardo.

Ginevra e Elettra, le due sorelle hanno fatto la pace?

Si era vociferato un pò di tempo fa che Ginevra ed Elettra Lamborghini avessero in qualche modo fatto la pace, eppure le cose non stanno proprio così. A dimostrazione di questo, alcuni like che Elettra avrebbe lasciato su Twitter su alcune notizie riguardanti alcuni pregressi della loro vita. Qualche giorno fa era stato Antonino Spinalbese a descrivere Ginevra, utilizzando per lei delle bellissime parole

Le parole di Antonino Spinalbese su Ginevra, il commento di un utente su Twitter

.“Era la classica figlia di papà, quella che ha tutto, invece ho rivisto in Ginevra molte cose di me. Come la semplicità, il modo di divertirsi, di essere spensierati, anche se poi è una forzatura per non soffrire. Ginevra, di base, ha dentro un velo di tristezza. E poi ha un modo di sedurre tutto suo, che non è fisico. Ed è molto materna”. Questo quanto dichiarato dall’ex vippone che con Ginevra sembra abbia intrapreso una conoscenza speciale. Pare che Elettra abbia in qualche modo fatto intendere di non essere d’accorso con Antonino, soprattutto con l’espressione “materna”. Un utente, infatti, avrebbe scritto “Materna come quella volta che ha chiuso in un stanza per ore al buio la sorella Elettra“.

Elettra mette un like al commento di un utente, poi lo cancella

Elettra avrebbe lasciato un like a questo commento, confermando che questa cosa sia realmente accaduto, salvo poi rimuovere tutto. Qualcuno avrebbe fatto gli screen però, che sono finiti in rete.Ginevra Lamborghini un pò di tempo fa aveva raccontato di non sapere il motivo che aveva portato la sorella ad interrompere il loro rapporto.. “Il motivo non lo so neanche io, credo che non lo sappia neanche lei. È nata per una stupidaggine, non è che abbiamo avuto un litigio, abbiamo avuto una rottura netta”. Nonostante i vari tentativi, sembra che però le due non abbiano mai fatto la pace.