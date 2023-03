Ilary Blasi e Bastian Muller, le gli scrive una dedica che fa esplodere il web di like

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi in occasione del compleanno del compagno Bastian Muller ha condiviso una serie di bellissime fotografie e postato una splendida dedica d’amore.

Da ormai diverse settimane il gossip si è concentrato sulla nuova vita di Francesco Totti ma anche su quella di Ilary Blasi. Quest’ultima infatti dopo la fine del matrimonio con l’ex capitano della Roma ha ritrovato la felicità al fianco di un altro uomo ed il suo nome è Bastian Muller. Se però in un primo momento i diretti interessati avevano scelto di mantenere particolare riserbo sulla loro storia ecco che nelle ultime ore hanno deciso di uscire finalmente allo scoperto. In occasione del compleanno del nuovo compagno Ilary Blasi gli ha infatti dedicato un bellissimo post sui social. Ma non solo, ha anche colto l’occasione per pubblicare tante bellissime fotografie in sua compagnia.

La dedica d’amore di Ilary Blasi a Bastian Muller

Dopo mesi di paparazzate, rumors ed indiscrezioni varie ecco che finalmente Bastian Muller e Ilary Blasi hanno deciso di uscire allo scoperto ed annunciare al mondo intero il loro amore. Nelle scorse ore infatti proprio Ilary Blasi ha condiviso una serie di fotografie sui social, ed esattamente nelle sue storie Instagram, in compagnia del nuovo compagno. E proprio come didascalia ad una di queste fotografie ha aggiunto una bellissima dedica d’amore contenente tali parole “Auguri amore mio, ti auguro il meglio. Con tanto amore”.

Le foto di coppia sui social

Le fotografie condivise dalla celebre conduttrice televisiva sono legate ad una serie di momenti d’amore trascorsi nel corso degli ultimi mesi insieme al suo Bastian. Fotografie in cui si mostrano abbracciati, mentre sorridono, mentre si baciano. Foto in strada, in vasca, sulla neve . E quindi tutte immagini che testimoniano il fatto che la loro storia, come era già emerso da alcuni rumors, prosegue da qualche mese. Così come Francesco Totti ha quindi ritrovato la felicità e la serenità al fianco di Noemi Bocchi ecco che anche il cuore di Ilary Blasi è tornato a battere per un altro uomo dopo la fine del matrimonio con l’ex marito.

La polemica delle ultime ore

Intanto proprio nelle ultime ore la Blasi, sempre stando a quanto emerso da alcuni rumors, sembrerebbe essere stata nuovamente attaccata dal migliore amico di Francesco Totti ovvero Alex Nuccetelli. Il motivo è legato alla scelta della conduttrice di recarsi presso il ristorante Il Tartughino in compagnia del fidanzato, delle sorelle e di un gruppo di amici. Ciò che ha fatto discutere è stata proprio la scelta di recarsi presso il ristorante in cui Nuccetelli svolge il ruolo di direttore artistico.