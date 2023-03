C’è posta per te, come si è comportata Maria in trasmissione mentre Maurizio Costanzo veniva a mancare

0 SHARES Condividi Tweet

Stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni sembrerebbe che proprio mentre Maurizio Costanzo veniva a mancare Maria De Filippi avrebbe autorizzato l’organizzazione di una bellissima sorpresa nello studio di C’è posta per te.

Una bellissima sorpresa è stata organizzata di recente nello studio di C’è posta per te, nonostante il brutto momento vissuto dalla conduttrice. Questo è stato nello specifico quanto raccontato da uno scrittore del tutto anonimo che ha inviato a Davide Maggio una lettera contenente i particolari di tale sorpresa. Ma vediamo nello specifico di cosa stiamo parlando.

Bellissima sorpresa organizzata nello studio di C’è posta per te

Maria De Filippi da ormai quasi un mese si trova a dover convivere con il dolore legato alla morte del marito Maurizio Costanzo. Nonostante però il particolare momento vissuto ecco che la conduttrice sembrerebbe essersi resa complice di una bellissima sorpresa organizzata nello studio di C’è posta per te per una delle sue più fidate collaboratrici ovvero Veronica Di Spirito. A raccontare quanto accaduto è stato uno scrittore anonimo che ha scelto di inviare una lettera a Davide Maggio per spiegare quanto successo e allo stesso tempo per esprimere delle bellissime parole nei confronti della conduttrice Maria De Filippi. Lo scrittore in questione ha iniziato affermando che si è tanto parlato della De Filippi e del suo modo di gestire il dolore per la morte del marito ma al contrario non si è parlato di una storia molto particolare conosciuta da poche persone ma che lascia ben capire “che tipo di donna sia”.

Il racconto dello scrittore anonimo

Lo scrittore anonimo ha proseguito il suo racconto rivelando che il giornalista Federico Ruffo, celebre anche per essere il conduttore di Mi Manda RaiTre, è fidanzato con una delle collaboratrici della De Filippi ovvero Veronica Di Spirito che ha ricevuto una sorpresa unica e assolutamente indimenticabile all’interno dello studio di C’è Posta per te. “Proprio nelle ore in cui Costanzo veniva a mancare, nonostante la situazione tremenda, Maria ha voluto aiutarlo a portare avanti la sua proposta di matrimonio”. Queste nello specifico le parole espresse dallo scrittore che ha poi aggiunto che la De Filippi ha autorizzato la produzione della sua trasmissione ad organizzare questa bellissima e grande sorpresa proprio nello studio televisivo sopracitato.

Il grande cuore della De Filippi

La collaboratrice della De Filippi, stando al racconto dello scrittore, si sarebbe quindi recata all’interno dello studio di C’è posta per te convinta dai colleghi a prendere parte a delle prove di luci. Ad un certo punto però si sarebbe seduta sui famosi divanetti presenti in studio e in quel momento sembrerebbe essere stato trasmesso un video contenente la proposta di matrimonio seguita poi dall’uscita di Ruffo, fidanzato e futuro sposo. Una bellissima e assolutamente indimenticabile sorpresa che stando a quanto raccontato dall’uomo sembrerebbe aver tanto commosso tutti coloro che hanno avuto la fortuna di essere presenti.