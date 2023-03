Belen, rompe il silenzio e spiega senza freni i motivi della sua assenza da Le Iene

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez assente da Le Iene la scorsa settimana. La showgirl torna alla conduzione nella puntata di ieri e spiega i motivi della sua assenza.

Come ben sappiamo, la scorsa settimana Belen Rodriguez è stata assente da Le Iene e questa sua assenza in qualche modo ha destato parecchie preoccupazioni. In realtà, molti fan si sono anche preoccupati del fatto che per qualche giorno Belen fosse stata piuttosto silenziosa sui social network. Qualcuno ha visto una analogia con il caso di Teo Mammucari ma fortunatamente non è così. A rompere il silenzio è stata proprio la stessa Belin che nella serata di martedì 21 marzo e tornata al timone del programma di Italia 1.

Belen Rodriguez assente da Le Iene la scorsa settimana, fan preoccupati

Belen Rodriguez a distanza di una settimana è tornata al timone del programma Le Iene. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, la scorsa puntata Belen è stata del tutto assente e questo aveva fatto parecchio preoccupare i suoi fan. Si era pensato ad una analogia con il caso di Teo Mammucari che come ben sappiamo ha avuto dei dissapori con Davide Parenti e improvvisamente ha abbandonato il programma. Belen Rodriguez, invece, non ha avuto alcun tipo di problema ma pare che la scorsa settimana non sia stata tanto bene fisicamente e per questo motivo assente dalla puntata.

La conduttrice de Le Iene rompe il silenzio

“Benvenuti a una nuova puntata de Le Iene. Allora parliamo un attimo, la settimana scorsa mi sono assentata dal mio programma preferito che come sapete è Le Iene. Qualcuno l’ha notato e mi ha scritto ‘Tutto bene?’. Non vi ho risposto in quel momento, adesso comunque sto benissimo“. Queste le parole di Belen che ha anche aggiunto dell’altro.

Problemi di salute per Belen, la showgirl fa chiarezza

“Però ammetto di aver avuto bisogno di fermarmi per qualche giorno. Ho resettato la macchina e fatto anche il tagliando. Perché ormai la mia è una macchina di una certa età. Quindi abbiate un po’ di pazienza con me. Adesso però posso ripartire con tutti i miei colleghi e stasera anche con Francesca Michielin e Fiorella Mannoia”. Queste le parole di Belen, proprio ad inizio della puntata de Le Iene di ieri sera. Insomma, si è trattato semplicemente di un problema di salute per Belen che fortunatamente ha superato soltanto con qualche giorno di riposo. Adesso è tornato tutto al proprio posto.