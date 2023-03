Belen assente da Le Iene, cosa sta succedendo

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez assente da Le Iene nella puntata di martedì 14 marzo e dai social. Poi pubblica una foto con i suoi figli ma con una didascalia misteriosa.

Belen Rodriguez in queste ultime ore sta facendo parecchio parlare di sé. Sembra proprio che la showgirl Argentina sia stata assente dalla puntata de Le Iene dello scorso martedì 14 marzo. Al suo posto i telespettatori hanno visto l’attore Claudio Santamaria. In molti si sono chiesti per quale motivo Belen fosse assente dal programma ed a svelarlo è stata in qualche modo proprio lei. Ma che cosa sta accadendo a Belen?

Belen Rodriguez assente a le Iene nella puntata di martedì 16 marzo

Ebbene si, Belen Rodriguez trova sempre il modo per far parlare di sé. Questo è un po’ quello che è accaduto nei giorni scorsi ed esattamente lo scorso martedì 14 marzo, quando è stata assente dal programma Le Iene. A sostituirla l’attore Claudio Santamaria. In tanti si sono chiesti per quale motivo Belen fosse assente, ma a quanto pare la showgirl ha avuto alcuni problemi di salute che non le hanno permesso di presenziare al programma. A far preoccupare però i fan è stato più che altro anche il silenzio della Rodriguez sui social network.

Fan preoccupati per l’assenza dal programma e dai social, poi Belen pubblica una foto

Negli ultimi giorni effettivamente Belen non ha più pubblicato alcun post, né tanto meno ha commentato la sua assenza dal programma di Italia 1. Questo suo atteggiamento è apparso piuttosto strano e anomalo ed ha portato i fan a fare delle supposizioni. Fortunatamente la stessa Belen nella giornata di ieri ha rotto il silenzio ed è tornata a parlare su Instagram, anche se soltanto attraverso alcune foto. La Rodriguez ha così pubblicato una fotografia di lei insieme ai suoi figli Santiago e Luna Marì.

Le varie supposizioni dei fan, assente dalla foto Stefano De Martino

Neppure questo però ha messo a tacere le voci le preoccupazioni dei suoi fan, anche perché Belen nella didascalia della foto in questione ha scritto “La famiglia ti da sempre la forza”. Questa frase ha del misterioso e sicuramente ha ulteriormente fatto preoccupare i fan della showgirl Argentina. Qualcuno ha ipotizzato che Belen possa essere di nuovo incinta. Ad ogni modo, c’è stato anche un altro dettaglio che ha incuriosito e che non è passato inosservato, ovvero il fatto che da questa foto pubblicata da Belen fosse assente Stefano De Martino. Insomma che cosa sta accadendo davvero nella vita di Belen?