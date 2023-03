Gf vip nella bufera, l’accusa è di televoto truccato, interviene Giulia Salemi

0 SHARES Condividi Tweet

Televoto truccato per favorire Micol Incorvaia come finalista del Grande fratello vip? Ecco cosa sta accadendo.

La serata del Grande Fratello di ieri giovedì 16 Marzo è stata piuttosto turbolenta e subito dopo la messa in onda sui social è scoppiata una vera e propria bufera. Nel corso della puntata, è stata decretata la seconda finalista di questa edizione del Grande Fratello vip ovvero Micol Incorvaia. Questo ha lasciato tutti piuttosto perplessi, anche perché al televoto c’erano diversi vipponi che sono stati protagonisti di questa edizione del reality. A rimanere particolarmente delusa dal risultato di questo televoto è stata lei Antonella Fiordelisi la quale si è lasciata andare anche ad uno sfogo piuttosto duro. Ma non finisce qui visto che molti hanno sostenuto che il televoto fosse stato truccato per favorire Micol incorvaia. E’ intervenuta così Giulia Salemi per fare chiarezza.

Gf vip, Micol Incorvaia la nuova finalista

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello vip è stata decretata la Seconda finalista ovvero Micol Incorvaia, che ha superato al televoto Antonella Fiordelisi e Nikita Perizon. Ad ogni modo, questo risultato non è affatto piaciuto e sono stati in tanti a sollevare dei dubbi sulla trasparenza di questo televoto. Insomma, sembra che in molti abbiano pensato che il televoto fosse stato truccato e che in realtà a meritare la finale se fosse qualche altro vippone. Ebbene sì, la sorella di Clizia Incorvaia a sorpresa ha letteralmente battuto una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello vip ovvero Antonella Fiordelisi che è anche la sua acerrima nemica all’interno del programma.

Le polemiche sui social, in molti pensano ad un televoto truccato

In molti pare che stiano facendo notare che sul sito le statistiche fossero però abbastanza diverse. È Micol aveva infatti raggiunto solo il 12,75% delle preferenze. Nella puntata di ieri, invece il risultato è stato ben diverso ovvero che Micol fosse stata votata con il 33% dei voti. Per questo motivo sui social sono scoppiate delle vere e proprie polemiche.

La spiegazione di Giulia

Su questo punto in puntata è stata la stessa Giulia Salemi a dare una spiegazione a quanto accaduto. “Questo risultato da dimostrazione che sono i gruppi che si mettono insieme”, ha fatto sapere Giulia Salemi. “Perchè Antonella e Nikita hanno diviso i voti, mentre per Micol si sono messi anche i fan di Oriana e delle altre ragazze”, ha aggiunto Giulia.