Viva Rai 2, la battuta di Fiorello su Antonella Clerici spiazza tutti: “Si fa pagare in nero”

Rosario Fiorello nel corso della puntata di oggi di Viva Rai 2 ha parlato di evasione delle tasse e colto l’occasione per fare una simpatica battuta su Antonella Clerici.

Non passa giorno in cui Rosario Fiorello non faccia parlare di lui e del suo programma Viva Rai 2. Nelle ultime ore ad esempio si sta tanto parlando delle parole espresse dal celebre showman nel corso della puntata andata in onda questa mattina. E riferite alla celebre conduttrice Antonella Clerici. Ma vediamo nello specifico di cosa stiamo parlando.

Grande successo per Fiorello e Viva Rai 2

Quello che è iniziato come un progetto sul quale scommettere si è trasformato in un vero e proprio successo. Stiamo nello specifico parlando di Viva Rai 2 ovvero il programma condotto da Rosario Fiorello con la partecipazione di Fabrizio Biggio in onda nella fascia mattutina di Rai 2. Un programma seguito giorno dopo giorno da circa 800 mila spettatori che non riescono a fare a meno di seguire lo showman ed iniziare insieme a lui, e nel migliore dei modi, la giornata. Proprio il talento ma soprattutto la simpatia di Fiorello sono gli elementi centrali che rendono il suo programma un vero e proprio successo. Ed ecco che durante la puntata andata in onda oggi Fiorello dopo aver precisato che i due finanzieri presenti ieri erano due ballerini ha poi voluto elogiare le forze dell’ordine. E ha inoltre voluto precisare che grazie al loro lavoro si prova a frenare il fenomeno dell’evasione. A questo punto però lo showman ha colto l’occasione per fare una battuta su Antonella Clerici di cui si sta tanto parlando.

La battuta di Fiorello su Antonella Clerici e le tasse

Rosario Fiorello è molto amato anche per quello che è il suo modo di scherzare. Lo showman parlando proprio di tasse ed evasione nel corso della puntata andata in onda oggi ha colto l’occasione per fare una lista contenente i nomi di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione colpevoli di evadere le tasse. Ovviamente è importante precisare che la sua altro non era che una lista simpatica e priva di alcun fondamento. Ma ecco che tra i personaggi menzionati non è passato inosservato il nome di Antonella Clerici a proposito della quale Fiorello ha dichiarato “Antonella Clerici si fa pagare in nero i catering dei matrimoni”.

Il commento del celebre showman su altri personaggi dello spettacolo

Il nome di Antonella Clerici non è stato però l’unico menzionato da Fiorello. Il celebre showman infatti ha colto l’occasione anche per menzionare, sempre in modo scherzoso, Jovanotti affermando che è solito recarsi frequentemente in Sud America perché “ha una coltivazione abusiva di mate e papaya”. Mentre invece a proposito di Pierfrancesco Favino, ospite della puntata odierna di Viva Rai 2, ha dichiarato che l’ultima sua imposta pagata è stata “la tassa sull’urina introdotta dall’imperatore Vespasiano”.