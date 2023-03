Oggi è un altro giorno, Serena Bortone mette in imbarazzo Milly Carlucci che le risponde a tono

0 SHARES Condividi Tweet

Milly Carlucci ospite nella puntata di ieri giovedì 16 marzo di Oggi è un altro giorno. La conduttrice messa in imbarazzo da Serena Bortone. Cosa è accaduto?

Mancano poche ore e finalmente prenderà il via la nuova stagione de Il cantante mascherato, il programma del sabato sera, condotto da Milly Carlucci. Sono tante le indiscrezioni arrivate circa questa nuova edizione del programma di Rai 1 che inizierà esattamente nella giornata di domani, sabato 18 marzo 2023. Nella giornata di ieri, la conduttrice Milly Carlucci è stata ospite nello studio di Serena Bortone, a Oggi è un altro giorno e pare che abbia colto l’occasione per lanciare delle anticipazioni e non solo. Ad un certo punto la conduttrice di Ballando con le stelle, avrebbe fatto una battuta alla Bortone che di certo non è passata inosservata al pubblico di Rai1.

Oggi è un altro giorno, Milly Carlucci ospite nello studio di Serena Bortone

Domani, sabato 18 marzo 2023 prenderà il via la nuova stagione de Il cantante mascherato la trasmissione di Rai 1 che tanto piace ai telespettatori italiani. Ieri, Milly è stata ospite nel programma di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno e pare che la conduttrice le abbia chiesto di svelare qualche anticipazione su questa nuova edizione del programma.

La conduttrice de Il cantante mascherato anticipa la grande novità di questa nuova edizione

Così come aveva già annunciato a La vita in diretta, anche ieri Milly ha confermato una novità, ovvero la presenza di una nuova maschera, “Il mascherato per una notte”. Si tratta di un ospite che sarà diverso in ogni puntata e che vestirà i panni di un animale entrando all’interno di un cuore piuttosto scenofrafico.“Potremmo vedere Gigi D’Alessio e suo figlio Lda. Albano e sua figlia Jasmine. Romina Power e Yari Carrisi. Stefania e Amanda Sandrelli. Alessandro e Leo Gassman, una di queste coppie sarà dentro il cuore”. Queste le parole di Milly che ha anche voluto dare qualche anticipazione in più su chi potrebbe celarsi dietro questa nuova maschera.

La battuta di Serena Bortone a Milly, botta e risposta simpatico tra le due

Poi ha aggiunto ancora “Quindi voi investigatori perché Serena fa parte della nuova giuria di investigatori..”. Queste le parole della Carlucci, parlando con la collega. La Bortone, così, con ironia ha risposto alle parole della Carlucci, dicendole “Ti sei già pentita? Di la verità”. Non è tardata ad arrivare la replica di Milly che ha subito detto “Nooo. Tu ti sei già pentita!”. Serena avrebbe però ribadito di non vedere l’ora di iniziare questa nuova avventura.