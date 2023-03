Maria De Filippi caccia Desdemona Balzano e lei querela Gianni Sperti

0 SHARES Condividi Tweet

Desdemona Balzano, ex dama di Uomini e Donne fa sapere di aver querelato Gianni e Armando Incarnato dopo la puntata. Ecco lo sfogo della donna.

Sta facendo parecchio discutere quanto accaduto a Uomini e Donne nei giorni scorsi, quando Maria De Filippi, sempre con la sua solita eleganza ha praticamente cacciato una dama del trono over. Stiamo parlando di Desdemona Balzano, la quale, subito dopo la messa in onda della puntata del programma di Canale 5 ha voluto dire la sua e spiegare le sue ragioni, sostenendo anche di aver agito per vie legali contro diversi personaggi di Uomini e Donne. Ma cosa sta accadendo? Facciamo un pò di chiarezza.

Uomini e Donne, Maria De Filippi con eleganza caccia una dama del trono over

Nei giorni scorsi è andata in onda una puntata di Uomini e Donne piuttosto turbolenta, in cui Armando Incarnato avrebbe “smascherato” una dama del trono over, ovvero Desdemona Balzano, sostenendo di avere del materiale contro la donna. Maria De Filippi, dopo una discussione infinita in studio e dopo che Gianni ha ascoltato degli audio piuttosto chiari e che non hanno lasciato ad alcun dubbio, ha messo alla porta la dama. Armando avrebbe portato in studio effettivamente degli audio davvero molto compromettenti in cui Desdemona parla del programma ed anche di quelli che fossero i suoi piani, molto probabilmente il tutto concordato con la sua manager. Pare che la donna, avesse una sorta di copione affinchè potesse durare più possibile all’interno della trasmissione e sperare poi di arrivare ad altri programmi, come il Grande fratello vip o Temptation Island.

Desdemona agisce per vie legali contro Gianni Sperti ed Armando Incarnato

La 51enne però, non ha accettato il comportamento riservatole e per questo motivo, subito dopo la messa in onda della puntata sui social ha voluto dire la sua su questa vicenda. Sui social, così, l’ex dama del trono over di Uomini e Donne ha voluto spiegare la sua versione dei fatti, aggiungendo di aver anche dato tutto in mano ai suoi legali per un’azione contro Armando Incarnato e contro Gianni Sperti per la diffusione di materiale diffuso non autorizzato ed anche per le informazioni falsificate e del tutto inconferenti con la realtà dei fatti.

«La sottoscritta Balzano Desdemona ha dato mandato ai suoi legali di agire nei confronti di Gianni Sperti, Alessandro Schiavone e Armando Incarnato per il materiale diffuso non autorizzato e informazioni falsificate e del tutto inconferenti con la realtà dei fatti in merito alla puntata registrata il 7 marzo 2023 ed emessa in onda in data odierna». Questa la nota ufficiale della donna.

Lo sfogo dell’ex dama di Uomini e Donne

«Ho deciso di partecipare alla trasmissione perché la ritenevo una bella occasione. Mi piaceva soprattutto l’idea di mandare un messaggio a tutte quelle donne, come me non più giovanissime, con un matrimonio alle spalle, ma ancora con tanta voglia vivere la vita, che c’è sempre la possibilità di essere felici e di incontrare un nuovo amore, anche a 50 anni! Mai avrei pensato che questa scelta avrebbe portato a tutto questo». Queste le parole della donna che ha pubblicato un messaggio sui social.

«Mi rendo conto, con amarezza, che ancora oggi, nel 2023, le donne che godono di una certa visibilità sono oggetto di questi vili attacchi. E le conversazioni, il cui contenuto è stato diffuso in maniera non fedele in trasmissione, senza il mio consenso, sono state decontestualizzate e gli si è attribuito un significato diverso rispetto a quello che in realtà avevano. Aver partecipato ad un programma televisivo, non autorizza nessuno a registrare le mie telefonate private ed i miei messaggi, né a diffonderli in assenza di autorizzazione, violando la privacy». Queste ancora le parole di Desdemona che ha anche aggiunto di aver ricevuto tanti insulti violenti e sessisti in puntata che sarebbero stati cancellati e non mandati in onda.