Bonolis lascia tutti a bocca aperta: “Se mio figlio si comportasse in quel modo chiamerei subito l’avvocato”

Paolo Bonolis ospite nello studio de La tv dei 100 e uno, il nuovo programma di Piero Chiambretti. Il conduttore fa una battuta molto divertente.

Paolo Bonolis nella giornata di mercoledì 15 marzo è stato ospite della prima puntata de La tv dei 100 e uno, ovvero il nuovo show di Piero Chiambretti andato in onda su Canale 5. Bonolis, così come l’altra importante ospite del programma ovvero Michelle Hunziker, è tornato indietro nel tempo, quando conduceva il suo programma dedicato interamente ai più piccoli. Tanti i temi affrontati da Paolo nel corso dell’intervista rilasciata a Piero Chiambretti ma pare che sia stata una battuta sul figlio e il calcio a non passare inosservata.

Piero Chiambretti debutta con il nuovo spettacolo La tv dei 100

Piero Chiambretti è tornato in onda in prima serata con un programma del tutto nuovo, ovvero quello intitolato La Tv dei 100 e Uno che, pare abbia dedicato alla sua mamma venuta a mancare pochi anni fa in piena pandemia. Ad ogni modo, diversi sono stati gli ospiti di questa prima serata a cominciare da Paolo Bonolis, il noto conduttore di Avanti un altro che in quest’ultimo periodo è stato ospite anche in altre trasmissioni. Il conduttore, non si è comunque sottratto a nessuna domanda anche le più curiose, poste dai bambini,i veri protagonisti di questa trasmissione.

Ospite Paolo Bonolis che parla delle balbuzie vissute da giovane

Pare che abbia anche svelato alcuni retroscena e alcuni dettagli sulla sua vita adolescenziale. In quegli anni purtroppo ha sofferto di alcuni problemi che gli hanno causato diversi disagi, come la balbuzia che fortunatamente è riuscito a sconfiggere.«Mi hanno fatto fare teatro a scuola e mi sono accorto che sulla parte imparata, non accusavo problemi di balbuzie. Io dovevo dire: Arrivano le guardie… Quando ho imparato dire le mie battute, non smettevo più. Il regista, alla prima, mi diceva: Basta! Ma io continuavo a ripetere: Arrivano le guardie! Arrivano le guardie!. Mi sono accorto che potevo parlare perché sapevo. Ho capito che c’era bisogno di una corsia preferenziale, perché troppi pensieri ingombranti uscivano tutti assieme e si creava tipo Raccordo Anulare a Roma». Questo il racconto del conduttore.

La battuta sul figlio Davide e la Juventus

Ad ogni modo, come abbiamo avuto modo di anticipare, sembra che a far parlare tanto sia stata la risposta di Bonolis ad una domanda sul figlio e sulla sua fede calcistica. Il figlio Davide, per chi non lo sapesse è un giocatore della primavera della Triestina, mentre Paolo è rigorosamente interista. Nello show di Piero Chiambretti, qualcuno gli avrebbe chiesto cosa facesse se il figlio dovesse essere chiamato per giocare per la Juventus. La sua risposta è stata esilarante.”Se tuo figlio venisse chiamato a giocare per la Juventus?”, ha chiesto Chiambretti. A quel punto Bonolis avrebbe risposto “Non posso dirlo, ci sono i bambini”, poi avrebbe incalzato aggiungendo “Chiamerei subito l’avvocato”. Grosse e grasse risate in studio.