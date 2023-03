BellaMa’, interviene Gianni Morandi in diretta a sorpresa e dice all’ospite di Diaco: “Ecco cosa mi hai fatto”

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata di BellaMa’ andata in onda ieri Gianni Morandi e il conduttore Pierluigi Diaco hanno organizzato una bellissima sorpresa per il noto cantautore italiano Nicola Di Bari.

Una nuova puntata di BellaMa’, il programma condotto da Pierluigi Diaco, è andata in onda nel pomeriggio di ieri. E proprio nel corso di tale appuntamento il celebre artista Gianni Morandi ha fatto una piacevole sorpresa all’amico Nicola Di Bari. Ma vediamo nello specifico cos’è successo.

Sorpresa di Gianni Morandi all’amico Nicola Di Bari

Una vera e propria sorpresa è stata quella organizzata dal conduttore di BellaMa’ Pierluigi Diaco e dal celebre artista Gianni Morandi all’amico e collega Nicola Di Bari, pseudonimo di Michele Nicola Scommegna. Il celebre cantautore italiano, il quarto ad essere riuscito a vincere il Festival di Sanremo per due edizioni consecutive, proprio ieri 16 marzo è stato ospite di Diaco nel suo programma BellaMa’ in onda tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì su Rai 2 dalle ore 15.25 alle ore 17.00. E proprio nel corso della puntata in questione Morandi è intervenuto in diretta per salutare l’amico al quale ha voluto dimostrare tutto il suo affetto.

Le parole espresse da Morandi per Nicola Di Bari

“Nicola hai vinto tutto: mi hai sempre battuto a Sanremo e a Canzonissima”, sono state queste nello specifico le parole con cui proprio Gianni Morandi ha iniziato il suo intervento. Il noto artista, che ha da poco concluso la sua esperienza da co-conduttore al Festival di Sanremo 2023, ha espresso delle bellissime parole nei confronti di Nicola Di Bari definendolo non solo un grande artista e l’uomo dei record ma anche un grande amico per il quale nutre da sempre un grande affetto. Morandi nel corso della telefonata ha poi raccontato di quando a Canzonissima Nicola Di Bari lo prendeva in giro dicendo “E che t’ho chiesto un pezzo di pane?”.

La risposta di Nicola Di Bari alle parole dell’amico

La sorpresa organizzata da Morandi e Pierluigi Diaco è tanto piaciuta a Nicola Di Bari rimasto piacevolmente sorpreso. Il noto cantautore ha rivelato che da ben 20 anni non sentiva Morandi ma nonostante ciò negli anni hanno conservato la loro amicizia. L’artista, visibilmente commosso per la sorpresa, ha poi concluso rivelando che per lui Morandi è stato sempre un grande amico. Parole queste alle quali il noto cantante ha replicato salutando l’amico ed affermando “Ti voglio bene Nicola e spero di incontrarti di persona al più presto”.