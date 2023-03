Mattino 5, bomba su Federica Panicucci, lascia il programma, cosa farà

0 SHARES Condividi Tweet

Federica Panicucci pronta a lasciare Mattino 5? E’ terremoto in casa Rai, quale sarà il destino della conduttrice?

Federica Panicucci è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. La sua è una carriera davvero invidiabile, ricca di grandi successi. Da diversi anni ormai, è al timone di una trasmissione mattutina, Mattino 5, che va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Ebbene, secondo alcune indiscrezioni circolate proprio in queste ore sembrerebbe che la conduttrice sia pronta a lasciare il programma in questione. Ecco la clamorosa indiscrezione che ha dell’incredibile.

Federica Panicucci pronta a lasciare Mattino 5?

Federica Panicucci, da diversi anni al timone della trasmissione Mattino 5 sarebbe pronta a lasciare la trasmissione. E’ questa l’indiscrezione che sta circolando in questi giorni. A far scoppiare il caso è stato Alberto Dandolo, che tutti ormai conosciamo visto che cura una rubrica proprio sul magazine Oggi, dove spesso svela importanti retroscena su noti personaggi della televisione italiana. Ebbene, sull’ultimo numero di Oggi, il giornalista ha parlato di Federica Panicucci e della possibilità che quest’ultima lasci Mattino 5.

Indiscrezione shock di Alberto Dandolo sulla conduttrice di Mattino 5

Secondo alcune indiscrezioni raccolte proprio dal giornalista, la presentatrice starebbe pensando di lasciare Mattino 5.“E’ voce insistente che la bionda conduttrice possa lasciare il noto talk il prossimo autunno…”. Queste le parole del giornalista, il quale non ha aggiunto altri dettagli se non il fatto che per lei potrebbero esserci altri progetti lavorativi. Si dice infatti, che Federica possa presentare un programma serale, in prima serata su Italia 1.

Quale sarà il futuro di Federica?

“Pare sia in procinto di diventare la padrona di casa di un programma serale di Italia 1…”. Questo ancora quanto aggiunto da Dandolo. Qualora questo dovesse essere vero, lo stesso Dandolo pare che si sia fatto una domanda, ovvero si tratta di una “Promozione o di una retrocessione?”. Dopo aver lanciato questa indiscrezione, sono sempre di più i fan della Panicucci che si chiedono se effettivamente questi saranno gli ultimi mesi in cui la vedranno a Mattino 5. Cosa farà Mediaset? E nel caso in cui Federica dovesse davvero lasciare il programma mattutino, chi andrà al suo posto?