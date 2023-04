Mattino 5, Federica Panicucci rompe il silenzio: “Qual’è l’unica cosa che posso dire”

0 SHARES Condividi Tweet

Federica Panicucci, conduttrice con una grande esperienza e carriera televisiva, lascia Mattino 5? La diretta interessata rompe il silenzio.

Federica Panicucci la conosciamo tutti per essere una grande conduttrice, la quale vanta una carriera davvero straordinaria. Da diversi anni è al timone del programma Mattino 5 ma proprio in questi giorni si sta diffondendo una voce, secondo la quale, questa potrebbe essere l’ultima edizione di Federica. Ma come stanno le cose? A rompere il silenzio è stata proprio lei nel corso di una recente intervista.

Federica Panicucci lascia il programma Mattino 5?

Nei giorni scorsi, come già anticipato, sembra che si siano diffuse delle voci su Federica Panicucci ed il suo possibile addio a Mattino 5, lo storico programma mattutino che la vede alla conduzione da molto tempo. Si tratta di una indiscrezione davvero molto interessante, lanciata nei giorni scorsi dal magazine Oggi. In molti, soprattutto i fedeli telespettatori si sono preoccupati, e proprio per questo a rompere il silenzio e fare chiarezza su questo punto, è stata proprio lei nel corso di una intervista.

La conduttrice rompe il silenzio su questa indiscrezione

Federica, al centro del gossip in questi giorni, ha rilasciato un’intervista a Nuovo tv, rispondendo anche alla domanda su Mattino 5 e al possibile suo addio al programma.“Posso affermare che il rapporto che mi lega alla mia azienda è un rapporto di stima e fiducia reciproca che ci unisce da più di trent’anni”. Queste le parole della conduttrice, la quale ha aggiunto “Non commento mai le indiscrezioni”. Insomma, la conduttrice non ha confermato ma nemmeno smentito queste voci, dunque non sappiamo se effettivamente il prossimo anno Federica sarà nuovamente al timone di questa trasmissione o meno.

Le parole su Back to school, il più grande rimpianto di Federica

Poi, sempre nel corso dell’intervista, Federica ha risposto ad una domanda su Back to school, il programma che la vede alla conduzione e che va in onda su Italia 1. “Rituffarsi nel passato è stato bellissimo. Ho rivissuto gli esami che abbiamo fatto tutti, però a distanza di così tanto tempo è difficile ricordarsi certe cose!”, ha confessato la Panicucci. Quest’ultima, infine, ha anche confessato di avere un rimpianto, ovvero non essersi laureata, visto i tanti impegni televisivi che non le hanno permesso di poter continuare a studiare.