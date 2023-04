Amici, Maria De Filippi infastidita da Rudy Zerbi: “Non possiamo pulire per te”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, durante il serale di Amici che è stato abbastanza scoppiettante per l’atteggiamento solito tenuto dalla maestra di danza, Alessandra Celentano che ha creato molto caos in studio, anche Rudy Zerbi ha contribuito a creare un po’ di scompiglio in studio tanto da far anche abbastanza innervosire la padrona di casa, Maria De Filippi. Vediamo cosa è successo.

Rudy Zerbi fa perdere la pazienza a Maria De Filippi che gli dice: “Non possiamo pulire per te”

Ieri sera, durante il serale di Amici, Rudy Zerbi ha tenuto un comportamento che ha dato un evidente fastidio a Maria De Filippi che lo ha subito ripreso mettendolo, anche, in grande imbarazzo.

Infatti, Rudy è arrivato in puntata con una serie di sorprese per Arisa e Lorella Cuccarini. Ma, prima di scartare il pacco ha iniziato a buttare per terra tantissima paglia. Questo atteggiamento ha dato fastidio alla De Filippi che non si è risparmiata di farglielo notare, infatti, gli ha detto: “Non lanciare la paglia, non possiamo pulire per te”. La De Filippi, se anche è sembrata un po’ divertita, gli ha comunque lanciato un messaggio chiaro che è stato immediatamente recepito da Zerbi che ha smesso.

I regali di Rudy Zerbi per le colleghe

Rudy ha regalato alle sue colleghe due finte galline che avevano un cartellino ‘mamma chioccia’ per pungere Arisa e la Cuccarini che, secondo lui, sono troppo protettive, non permettendo, sempre a suo dire, ai ragazzi di prendersi delle responsabilità.

Poi Zerbi ha sfidato la squadra di Raimondo Todaro e di Arisa.

Poi Cristiano Malgioglio, insieme a Gioffrè e a Michele Bravi si sono sfidati a colpi di yoga.

Malgioglio e Michele Bravi hanno resistito pochissimo e a vincere è stato Giuseppe Gioffrè come era prevedibile viste le sue doti fisiche sportive.

C’è stato anche un momento moto acceso, quando la Celentano ha letto la lettera a Maddalena e le parole che ha usato sono state ritenute da tutti, sia dai giudici che dai colleghi della Celentano molto dure e fuori luogo e così c’è stato un acceso botta e risposta tra la Cuccarini e la Celentano tanto che ad un certo punto si è intromessa anche Maria De Filippi.