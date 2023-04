Il Cantante Mascherato, Facchinetti “Cosa sono costretto a fare da contratto”, la Carlucci in grande imbarazzo, cala il gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in onda la terza puntata de Il cantante mascherato e, in apertura di puntata, Milly Carlucci è tornata sull’argomento che nei giorni precedenti le aveva dato tanto fastidio e cioè che da più parti è stato detto che il programma non sarebbe andato in onda. La Carlucci aveva smentito queste voci anche nei giorni precedenti attribuendole a qualche burlone che si stava divertendo a loro spese e ieri ha ribadito il concetto invitando tutti ad avvisare parenti ed amici che il programma era regolarmente in onda a dispetto di tutte le chiacchiere senza fondamento che erano imperversate soprattutto sui social e che le hanno creato molto malumore nei giorni precedenti.

Il giurato Francesco Facchinetti dice una frase che gela Milly Carlucci

Ieri è andata in onda Il Cantante Mascherato che quest’anno non sta riscuotendo un grandissimo successo o, comunque, meno degli anni precedenti.

Proprio ad inizio puntata Francesco Facchinetti, che riveste il ruolo di giudice fin dalla prima edizione, quella di quest’anno è la quarta, ha pronunciato una frase che ha fatto molto pensare il pubblico a casa e che ha gelato la Carlucci. Facchinetti, infatti, dopo l’esibizione di Stella, sotto la cui maschera tutti dicono che ci stia o Valeria Marini o Simona Ventura, ha detto: “Da contratto devo dire nomi strani ma questa volta sono sicuro che lì sotto si nasconda Simona Ventura”.

Dopo questa frase, Flavio Insinna l’ha guardato senza dire una parola mentre Milly Carlucci è apparsa alquanto imbarazzata.

Il pubblico da casa si è chiesto, anche sui social se, dunque, è il programma che chiede di fare nomi assurdi o, al contrario, Facchinetti ha solo voluto scherzare ma quello che ha lasciato molto sorpresi è stata la reazione glaciale della Carlucci che pareva non si aspettasse che Facchinetti facesse quella rivelazione.

Il Cantante Mascherato a rischio chiusura

Visti i bassi ascolti, da più parti si vocifera che Il Cantante Mascherato 2023 sia un flop e che sia, dunque, a rischio chiusura. Pare che, invece, continuerà fino all’ultima puntata che è prevista per il 22 aprile ma pare, nello stesso tempo, che non ci sarà una quinta edizione.