Tv Talk, Caterina Balivo stoccata su Detto Fatto a Bianca Guaccero: “Non mi piace chi fa così”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, sabato 01 aprile è andata in onda un’altra puntata dell’attesissimo programma del primo pomeriggio di Rai tre, condotto dal giornalista Massimo Bernardini, Tv Talk. Tra i tanti ospiti, sia quelli in studio che quelli collegati, è andata anche Caterina Balivo che ha lanciato una frecciatina velenosa alla sua collega, Bianca Guaccero che l’ha sostituita a Detto fatto. Vediamo cosa è accaduto.

Caterina Balivo parla della chiusura di Detto fatto

Caterina Balivo, bravissima conduttrice che è sempre molto vera e molto diretta, ieri, durante l’ospitata da Massimo Bernardini a Tv Talk si è tolta qualche sassolino dalla scarpa dopo che anni fa le fu tolta la conduzione di Detto fatto e fu data a Banca Guaccero.

Ieri, Caterina Balivo ha detto, con estrema franchezza, così: “La chiusura di Detto Fatto per me è stato un grande dolore”.

La Balivo che ora è passata a La7 ha parlato anche dell’ultimo programma che ha condotto, Lingo- Parole in gioco e anche della possibilità di tornare in Rai dove per anni ha lavorato conducendo trasmissioni molto seguite che hanno sempre riscosso un grande successo di pubblico come Viene da me, Festa Italiana e Detto Fatto.

E proprio su Detto fatto, che lei ha condotto per tantissimi anni prima che passasse a Bianca Guaccero, che si è soffermata e ha detto: “È un grande dolore non vederlo in onda ti dico solo questo.”

Caterina Balivo dura stoccata a Bianca Guaccero

La Balivo, dopo aver parlato della chiusura di Detto fatto ha anche lanciato una stoccata a Bianca Guaccero che l’ha condotto fino alla chiusura e ha detto: “Non mi piace quando tu sperimenti, costruisci e poi puoi lasciare ad altre persone non ricordarsi chi ha costruito”.

Invece, su Lingo si è espressa così: “Lavoriamo senza ansia di ascolti e tweet dei gufi”.

E, a proposito delle maratone di Mentana che, per ben due volte, l’hanno costretta a non andare in onda, le è stato chiesto se ci fosse rimasta male e lei, con la solita schiettezza che la contraddistingue, ha risposto così: “La prima volta si tantissimo ma poi è stata la nostra fortuna perché ci ha lasciato spazio per lavorare bene senza l’ansia degli ascolti e dei continui tweet dei gufi vari, quindi è stata la nostra forza e mi sono ricordata sempre di mia nonna che diceva ‘Ogni impedimento è giovamento’.”

La Balivo, sui suoi programmi futuri, ha detto: “A me piace cambiare, io ho 43 e il primo contratto Rai l’ho firmato nel settembre del 1999 e non vorrei invecchiare con un programma. Io sono una ragazza irrequieta mi piace cambiare e sperimentare”.