Amici, Cristiano Malgioglio senza freni: “Cosa mi sta succedendo”, grande imbarazzo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri sera, durante il serale di amici, il giudice Cristiano Malgioglio ha fatto divertire ma anche imbarazzare la padrona di casa, Maria De Filippi. Vediamo cosa è accaduto.

Cristiano Malgioglio: “Ho le vampate”

Cristiano Malgioglio, giudice della terza puntata del Serale di Amici 22, in puntata, ha detto una frase che ha lasciato tutti senza parole, infatti il simpaticissimo Malgy ha pronunciato questa frase: “Spero di germogliare anche io”.

Cristiano Malgioglio, che ha il merito di riuscire a primeggiare con le sue esternazioni dovunque vada, lo abbiamo visto fino a qualche mese fa nelle vesti di giudice a Tale e quale show, in programma Rai condotta da Carlo Conti e ora nelle vesti di giudice su Canale 5 ad Amici, riesce sempre a divertire.

E sia a Tale e quale show che ad Amici riesce sempre a divertire e a spiazzare con le sue uscite che a volte sono anche abbastanza imbarazzanti.

Ieri sera, durante la puntata, ha creato un po’ di scompiglio in due occasioni, la prima quando, dopo la prima prova in cui si sono esibiti Mattia e Aaron, terminata l’esibizione, quando la De Filippi gli ha chiesto il voto lui, sventolandosi, ha detto: “Io ho delle grandi vampate Maria stasera. Per cui se mi trovi così sarà la primavera. Germogliano tutti e quindi spero di germogliare anche io”.

Cristiano Malgioglio, per la seconda volta nella stessa serata fa divertire il pubblico con le sue esternazioni

Dopo l’uscita divertita e imbarazzante, Malgioglio ha di nuovo divertito il pubblico quando gli è stato chiesto di restare in una posizione yoga più tempo che poteva e lui ha risposto così alla padrona di casa che gli faceva quella richiesta: “Non dirmi che devo fare quella cosa lì. Mi romperò il femore”

Poi, a Giuseppe Giofrè, sportivo gli ha detto che era fuori discussione che avrebbe vinto lui e poi: “Io detesto fare ginnastica”.

Michele Bravi, che da Cristiano non è stato proprio considerato come possibile vincitore, ha commentato così: “Cristiano ha già intuito che neanche io sono un grande sportivo”.

Come era normale che accadesse ha vinto Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio, che si è arreso dopo una manciata di secondi, ha commentato: “Dovevo vincere io per il coraggio”.