Amici 22, Cristiano Malgioglio minaccia Giuseppe Giofrè “Io ti denuncio”

Amici 22, nel corso della serata di ieri Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè sono stati protagonisti di un siparietto simpatico e divertente.

Amici, nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata del serale della trasmissione di Maria De Filippi che sta ottenendo, come sempre, un grandissimo successo. Così come accaduto nel corso delle altre puntate, anche ieri è avvenuto uno show tra i giudici, che hanno intrattenuto il pubblico ed i telespettatori con gag e simpatici siparietti. Tutti hanno notato che tra Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè si è è instaurato un bellissimo legame e durante la puntata, non fanno altro che punzecchiarsi. Ma cosa è accaduto nel corso della quinta puntata del serale?

Amici, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio sempre più complici

Amici, nel corso della quinta puntata del serale di Amici ancora una volta Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio hanno dato prova del fatto che il loro legame, instaurato in queste settimane, è davvero molto forte. Ad un certo punto, ieri, dopo un’esibizione di Isobel che per certi versi è stata molto divertente, Giuseppe ha chiesto a Maria se secondo lei Cristiano fosse permaloso. Poi il giudice ha anche preso il suo cellulare ed ha fatto ascoltare un audio che gli aveva mandato precedentemente il collega.

Il ballerino fa ascoltare un audio di Cristiano e lui lo minaccia “Ti denuncio”

“Ma questo è normale?”, ha detto Cristiano che ha continuato” Ma tu fai sentire un mio messaggio personale? Ma amore io ti denuncio e chiamo il mio legale”, ha subito detto Cristiano, ovviamente divertito. Ad ogni modo, il paroliere siciliano ha cercato in tutti i modi di non far ascoltare questo audio ma Giuseppe ha continuato ed è anche riuscito nel suo intento.“Ti sembra una cosa giusta questa? No, non lo è. Io non sono una ragazza di Pechino, che io amo, ma sono una ragazza fantastica. Ti avrei dato filo da torcere anche se non so ballare, il femore è a posto tranquillo”, ha detto Cristiano ancora nell’audio in questione.

Sfida tra i due giudici a colpi di Twist

Cristiano ha così sfidato Giuseppe con un twist che ha giudicato Michele Bravi che ha optato per il ballerino ovviamente. Ad ogni modo, Cristiano per tutta la durata della puntata ha continuato a pensare al gesto di Giuseppe, dicendo “Io adesso devo avere paura a mandarti un messaggio”.