Simona Ventura diretta racconta: “Ho passato di tutto”

0 SHARES Condividi Tweet

Simona Ventura in questi giorni si è raccontata a 360° nel corso di un’intervista rilasciata a Chi. La conduttrice ha parlato di uno dei momenti più tragici della sua vita.

Simona Ventura, una delle più grandi conduttrici della televisione italian, dopo aver attraversato alcuni momenti difficili è tornata alla grande, ottenendo diversi successi in ambito professionale. Ebbene si, la conduttrice da due anni è al timone del programma Citofonare Rai 2, insieme a Paola Perego e proprio di questo, ma anche di tanto altro ne ha voluto parlare nel corso di un’intervista che ha rilasciato al magazine Chi in questi giorni. Nel corso di questa chiacchierata, la conduttrice ha raccontato di aver vissuto dei momenti davvero tragici. Ecco le sue parole.

Simona Ventura, la confessione intima della conduttrice

Simona Ventura, una delle conduttrici più amate di sempre, in questo periodo sta ottenendo un grande successo grazie alla trasmissione Citofonare Rai 2 che conduce insieme a Paola Perego. In questi giorni la Ventura si è raccontata a 360°, nel corso di un’intervista che ha rilasciato per il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Simona ha raccontato alcuni drammatici momenti che ha vissuto in seguito all’aggressione al figlio Niccolò Bettarini, avvenuta qualche anno fa.

La conduttrice parla dell’aggressione al figlio

“Ho passato di tutto ma io ho avuto il dono più grande che una mamma possa avere, la vita salva di suo figlio che ha ricevuto 11 coltellate. Quel momento è stata veramente la ‘sliding door’ della mia vita. Da lì è cambiato tutto“. Questa la confessione della conduttrice nel corso dell’intervista rilasciata ad Alfonso Signorini, dove inevitabilmente ha fatto un bilancio di quella che è stata la sua vita, sia da un punto di vista privato che sentimentale.“Dopo l’aggressione ho reagito, mi sono allontanata da persone sbagliate per me, ho lavorato in un’altra maniera, ho creato le condizioni per incontrare Giovanni… E ora ho i miei figli, dei ragazzi straordinari che hanno voglia di impegnarsi per raggiungere i loro obbiettivi e ora sento di avere avuto tutto dalla vita e voglio ricambiare.”

Le nozze con Giovanni Terzi

In questo periodo Simona è molto serena e sta organizzando le nozze con il compagno Giovanni Terzi, che arriveranno a breve, anche se non è stata comunicata ancora la data esatta. I due stanno insieme ormai da 4 anni e già avevano parlato di matrimonio qualche tempo fa, rimandato per via della pandemia.