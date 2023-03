Ventura e Giovanni Terzi presto sposi e lui lancia una stoccata al veleno contro un ex di Simona: “Non mi sta simpatico, ecco perchè”

0 SHARES Condividi Tweet

Giovanni Terzi e Simona Ventura sono pronti a convolare a nozze. Definiti data e testimoni di nozze. Ecco la stoccata del giornalista sull’ex di Simona.

Simona Ventura e Giovanni Terzi sono pronti a convolare a nozze. Proprio in questi giorni non si fa altro che parlare di questa notizia che ha colpito tutti di gran sorpresa. Era da un pò di tempo che si parlava di queste possibili nozze e soltanto adesso è arrivata la conferma, con tanto di data e altre informazioni. Vediamo un pò che cosa ha riferito la coppia.

Simona Ventura e Giovanni Terzi pronti a diventare marito e moglie, questa volta è ufficiale

Simona Ventura e Giovanni Terzi sono pronti a convolare a nozze. Era da tanto che i due progettavano il matrimonio e nello specifico Simona e Giovanni avrebbero dovuto sposarsi prima della pandemia, poi il Covid ha complicato tutto e si pensava che ormai i due avessero abbandonato l’idea. Invece, a distanza di tre anni la conduttrice ed il giornalista sono tornati a parlare di nozze e questa volta con dati alla mano. Sarebbe stata già stabilita la data dell’evento e sarebbero stati definiti anche i testimoni.

Confermata la data anche se non comunicata

Il giornalista e la conduttrice hanno parlato delle loro nozze nel corso di un’intervista che hanno rilasciato al Corriere della sera.“Avevamo definito le date tre volte. La prima, scoppiò il Covid. La seconda, ci fu la nuova ondata. L’anno scorso la guerra. Ora abbiamo definito una data nostra, per noi significativa, e la comunicheremo solo a ridosso”. Queste le parole dichiarate da Giovanni nel corso dell’intervista. Nonostante ci sia la data, i due hanno deciso di non svelarla per il momento.

Definiti i testimoni dello sposo, Simona ancora qualche dubbio

Una cosa sembra essere certa, ovvero che la cerimonia non si svolgerà a Milano che è la città in cui abitano. Mentre lui ha già deciso i suoi testimoni, Simona no. “Per me sarà il mio amico del cuore Marco Di Terlizzi, che ha fondato con il professor Alessandro Frigiola la fondazione Bambini cardiopatici nel mondo”, ha spiegato Giovanni. “Io ne parlo con Paola (Perego, ndr). Lei è forte dei 25 anni di rapporto con Lucio (Presta, ndr) e mi può dare dei consigli”. Queste le parole di Simona Ventura.

La stoccata di Giovanni verso l’ex della Ventura

Parlando di gelosia, poi, sia l’uno che l’altro hanno riferito di non essere gelosi. Discorso a parte per gli ex.“Ho un buon rapporto con tutti i suoi, sono persone simpatiche, e poi se Simona li ha amati un motivo ci sarà. Soltanto nei confronti di una persona non ho alcuna simpatia: chi le ha fatto male non può starmi simpatico”. Queste le parole del giornalista, ma a chi si sarà riferito?