Belve, Giacomo Urtis, intervista a tagliata ma lui rivendica: “Ho le prove di ciò che ho dichiarato”

0 SHARES Condividi Tweet

Giacomo Urtis, il noto chirurgo dei vip e l’intervista a Belve tagliata. Ecco cosa è accaduto, a spiegarlo proprio lui.

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, qualche giorno fa Giacomo Urtis è stato ospite a Belve il programma di Francesca Fagnani. Stando a quanto è emerso, sembrerebbe che il chirurgo abbia fatto delle rivelazioni piuttosto scoppiettante su Fabrizio Corona e Rocco Siffredi tanto che la sua intervista è stata tagliata. Questa rivelazione l’ha fatta proprio lui Giacomo Urtis il quale ha rivelato che non tutti i pezzi della chiacchierata con la conduttrice sono andati in onda. Ma facciamo un attimo un po’ di chiarezza e vediamo anche quale è stata la reazione di Fabrizio Corona alle sue dichiarazioni.

Giacomo Urtis a Belve, intervista tagliata

Come abbiamo già avuto modo di vedere, Giacomo Urtis il noto chirurgo del vip è stato ospite nel salotto di Francesca Fagnani a Belve dove ha fatto delle rivelazioni piuttosto scoppiettanti che hanno avuto anche come protagonisti Fabrizio Corona. A quanto pare, però la sua intervista non è stata mandata in onda integralmente ma sarebbero stati tagliati alcuni spazi. A confessarlo è stato proprio Giacomo nel corso di un’altra intervista che ha rilasciato in questi giorni a Novella 2000.

Non va in onda la proposta fatta da Rocco Siffredi, ma per quale motivo?

Il chirurgo ha raccontato nello specifico che non tutto quello che ha dichiarato a Belve è stato effettivamente mandato in onda. Ci sono state alcune sue dichiarazioni che la regia ha voluto tagliare, ovvero la rivelazione su una proposta fatta direttamente da Rocco Siffredi. Pare che quest’ultimo avrebbe chiesto a Giacomo Urtis di voler entrare a far parte del cast di un film vietato proprio ai minori.“Mi sono chiesto che fine abbiano fatto le mie dichiarazioni su Rocco Siffredi, il quale mi propose di fare il por.oattore. Dopo la registrazione gli autori del programma mi dissero di aver contattato Rocco per chiedergli conferma. Pare che abbia smentito”.

Come ha reagito Fabrizio Corona alle sue dichiarazioni?

“Sulla scelta di tagliare il segmento dell’intervista in cui ne parlava, dunque, avrebbe pesato il ‘veto’ di Rocco Siffredi”, questo quanto detto da Giacomo che ha aggiunto “Ho ancora i messaggi che ci siamo scambiati, i quali includono il mio rifiuto dell’offerta.” Per quanto riguarda invece le dichiarazioni rilasciate a Belve su Fabrizio Corona, il chirurgo pare avesse raccontato di aver instaurato con lui un rapporto davvero speciale, facendo intendere anche di aver avuto dei rapporti intimi con lui album. Qual è stata la reazione dell’ex re dei paparazzi? “Fabrizio ha detto che durante l’intervista mi sono contenuto. Secondo lui avrei dovuto spingermi oltre.“ Il giornalista avrebbe chiesto cosa intendesse Corona con il “spingersi oltre”, così Urtis avrebbe aggiunto “Non lo so, magari raccontando della volta in cui siamo andati in montagna assieme… Quando condivido episodi sulla nostra amicizia lui sorride, e l’ha fatto anche guardando Belve.”