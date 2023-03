Piero Chiambretti, battuta velenosa contro Antonella Clerici: “E’ strano ciò che è successo”

0 SHARES Condividi Tweet

Piero Chiambretti torna in tv con una frecciatina al veleno nei confronti di Amadeus e Antonella Clerici. Ecco cosa è accaduto.

Piero Chiambretti è tornato in tv un programma che ha come protagonisti i bambini. La prima puntata è andata in onda la scorsa settimana, mentre questa sera sarà la volta della seconda, sempre alla stessa ora su Canale 5. In occasione della messa in onda della seconda puntata, il noto conduttore in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante al Magazine Gente, dove ha parlato di tanti argomenti tra cui anche l’amore per la figlia Margherita. Piero ha lanciato una frecciatina piuttosto velenosa a due grandi conduttori di casa Rai ovvero Amadeus ed Antonella Clerici.

Piero Chiambretti torna in tv con il programma La tv dei 100 e uno

Piero Chiambretti è tornato in tv con un nuovo programma intitolato “La tv dei 100 e uno”, incentrato sui bambini la cui prima puntata è già andata in onda la scorsa settimana. In attesa della seconda, il conduttore ha rilasciato un’intervista molto interessante al Magazine Gente, nel corso della quale ha affrontato diversi argomenti. Innanzitutto, ha parlato dell’amore per la figlia Margherita ed ancora ha ricordato la sua mamma scomparsa purtroppo un paio d’anni fa. Inoltre, Piero ha anche parlato della sua carriera, dei programmi da lui condotti e del successo ottenuto in tutti questi anni.

Il conduttore lancia una frecciatina velenosa ad Amadeus e Antonella Clerici

Ad un certo punto però, sembra che Piero si sia voluto togliere un sassolino dalle scarpe e abbia in qualche modo lanciato una frecciata piuttosto pesante ad Amadeus e Antonella Clerici. “Curiosamente quando abbiamo annunciato il nostro progetto la scorsa estate con qualche tweet, i bambini sono ricomparsi ovunque. A Sanremo…a The Voice Kids…Copiato l’idea? No. Però ho riaperto il vaso di Pandora dei bambini in tv”. Sono state queste le parole dichiarate da Piero nel corso di questa intervista rilasciata al settimanale Gente.

Piero parla della figlia Margherita

Ad ogni modo, tra i vari bambini protagonisti di questo programma ci sarebbe anche la figlia di Piero, ovvero la piccola Margherita che ha soltanto 11 anni. “Avendo avuto una figlia da molto anziano ho capito subito il valore di questa esperienza. Non ho mai rinunciato ad un secondo del tempo che potevo passare con lei”. Queste le parole da lui dichiarate, aggiungendo anche che da quando si è separato dalla compagna, vede Margherita soltanto nei weekend alterni ed un giorno alla settimana.