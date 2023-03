Morgan e le pesanti accuse a Bugo, lui replica: “Ecco di cosa hai bisogno tu”

0 SHARES Condividi Tweet

Morgan lancia ancora pesanti accuse a Bugo, quest’ultimo replica al veleno sul suo profilo Instagram. Ecco cosa è accaduto ancora tra loro.

Ricorderete sicuramente quanto accaduto tra Morgan e Bugo qualche anno fa, esattamente nel 2020 sul palco dell’Ariston durante la loro partecipazione al Festival di Sanremo. Ebbene, da quel momento i due non hanno fatto altro che farsi la guerra e scagliarsi l’uno contro l’altro. Questo è quanto accaduto ancora nei giorni scorsi quando Morgan ha rilasciato una intervista al quotidiano Il Corriere della Sera, lanciando delle accuse molto pesanti nei confronti del collega. Ma che cosa ha detto ancora una volta Morgan e quale è stata, se c’è stata la reazione di Bugo?

Morgan rilascia un’intervista e attacca pesantemente Bugo

Morgan nei giorni scorsi ha rilasciato una intervista molto interessante al quotidiano Il Corriere della Sera. Tra i tanti argomenti pare che l’artista abbia mosso delle accuse davvero piuttosto pesanti nei confronti del suo collega Bugo. Nello specifico Morgan ha detto di essere stato proprio bullizzato durante la loro esperienza al Festival di Sanremo. “Sono stato usato, bullizzato, mobbizzato…”, ha detto Morgan.

Le pesanti accuse di Marco, la replica del collega

Ovviamente sono state delle parole piuttosto pesanti che non sono state affatto prese bene da Bugo il quale in queste ore, su Instagram ha voluto rispondere a Morgan e lo ha fatto con lo stesso tono. Inizialmente, pare che il cantante avesse detto di aver sempre preferito non rispondere alle provocazioni di Morgan ma di essere arrivato davvero al limite di sopportazione. “Non ti ca più nessuno. L’unico che ti ca è il politico di turno…Hai bisogno del politichetto di turno che ti dà il programma sulla Rai…”. Questa è stata la risposta di Bugo attraverso il suo profilo Instagram. In realtà però il cantante ci è andato giù piuttosto pesante, visto che ha aggiunto dell’altro “Non sei cantautore, non lo sei mai stato…”.

Bugo fa un appello a Morgan

Sul finire del suo intervento, poi Bugo avrebbe fatto un appello a Morgan chiedendo di non parlare più di lui nelle sue interviste né tanto meno in televisione. “Ma ti rendi conto di quanto sei ridicolo? Di che figura di m**da hai fatto e fai da 20 anni?”. Inoltre, Bugo ha fatto intendere che Morgan continui ad andare in TV semplicemente per le sue amicizie in politica ed ha fatto anche allusione al suo ritorno imminente in tv con un programma tutto suo. “Hai bisogno del politico che ti dà il programmino. Come si chiama il programma che adesso vai a fare? ‘Strascemo’…”, ha detto ancora Bugo, prendendo letteralmente in giro il suo collega.