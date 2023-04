Morgan diretto su Amadeus e il Festival di Sanremo “Cosa accadrà se le cose andranno come devono andare”

0 SHARES Condividi Tweet

Morgan rilascia un’intervista in occasione del suo ritorno in tv e parla del Festival di Sanremo. Ecco le sue dichiarazioni.

Morgan in questi giorni è tornato a parlare ed in più di un’occasione ha fatto riferimento al Festival di Sanremo. In questi giorni, il noto cantautore ha rilasciato un’intervista molto interessante sull’ultimo numero del magazine Oggi, presentando il nuovo programma che inizierà il prossimo 10 aprile su Rai 2. Il noto cantautore ha colto la palla al balzo per lanciare una sorta di frecciatina ad Amadeus, ma cosa ha riferito?

Morgan torna in tv con un programma tutto suo su Rai 2

Morgan è pronto a tornare con un nuovo programma, che andrà in onda per la prima volta il prossimo 10 aprile su Rai 2. In occasione del suo ritorno in tv da protagonista, Morgan ha rilasciato un’intervista molto interessante al magazine Oggi, presentando il nuovo programma. Improvvisamente la giornalista ha chiesto al cantante di commentare alcune indiscrezioni circolate in questi giorni sul fatto che Morgan possa essere nel cast della prossima edizione del Festival di Sanremo.

La stoccata di Morgan sul Festival di Sanremo 2024

Con la solita sincerità, Marco Castoldi ha detto come stanno le cose ammettendo che effettivamente è prevista la sua presenza sul palco dell’Ariston il prossimo anno.“Mi sembra una cosa ovvia, se le cose andranno come dovrebbero andare…”, queste le parole di Marco. Non sappiamo se Amadeus possa essere sostituito da Morgan, o semplicemente affiancato. Al momento è troppo presto per avere notizie certe.

Ecco le parole di Marco Castoldi

Morgan, però, avrebbe incalzato aggiungendo “Mi occuperei di tutto, dalla scenografia alla scelta delle canzoni, dall’orchestra alla scelta degli ospiti…”. Non è mancata la frecciatina ad Amadeus da parte di Morgan, il quale ha chiarito che nel caso in cui dovesse essere al timone della kermesse canora più importante d’Italia sicuramente fare delle scelte artistiche a tutto tondo e non decretate da criteri commerciali. Ma come avrà reagito Amadeus a queste dichiarazioni? Sul finire dell’intervista, la giornalista di Oggi ha sottolineato a Morgan il fatto che lo scorso mese di dicembre abbia compiuto 50 anni. Ecco come ha risposto Marco “Li sto vivendo un pò male, non mi piace invecchiare”.