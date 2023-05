Noemi, prima parla in un modo di Chiara Iezzi poi collabora con lei, il pubblico si rivolta

0 SHARES Condividi Tweet

Noemi e la collaborazione con Paola e Chiara. Il pubblico però non dimentica quanto accaduto anni fa, a The voice of Italy.

Noemi, la famosa cantante una tra le più amate del nostro paese è finita sotto i riflettori in queste ore, ma per quale motivo? Sembra che in questa vicenda che ha dell’incredibile c’entri Chiara Iezzi. Tutto sarebbe nato nel momento in cui un utente, dopo l’annuncio della collaborazione tra Noemi e Paola & Chiara, per il brano A modo mio, ha scritto un commento al quale poi la cantante ha replicato. Ma in che modo? Cosa ha scritto Noemi?

Noemi finisce al centro delle critiche

Noemi, la nota cantante italiana, una tra le più amate di tutti i tempi in queste ore è finita sotto i riflettori o meglio al centro di una polemica. Come abbiamo avuto modo di anticipare, tutto è iniziato nel momento in cui un utente dopo aver saputo della collaborazione tra Noemi e Paola & Chiara, per il brano A modo mio, ha scritto un commento che non è passato inosservato.“E pensare che quando Chiara ha partecipato a The Voice, Noemi aveva fatto un gesto come per dire che canta nasale. Insomma, non si era girata. Ora ci duetta. Comunque, fott3s3ga! Adoro!“. Questo il commento dell’utente che ha fatto riferimento a The voice of Italy, il programma a cui Chiara Iezzi ha partecipato come concorrente.

La collaborazione con Paola & Chiara non convince dopo quanto accaduto anni fa

In quella occasione, nel 2015, Chiara aveva portato il brano intitolato Thinking out loud di Ed Sheeran e aveva ammaliato il giudice J-Ax. Non passò inosservata l’espressione di Noemi che non era apparsa piuttosto soddisfatta di quella esibizione ed infatti non si girò.Il pubblico a quanto pare non ha dimenticato l’accaduto e adesso che Noemi ha deciso di duettare proprio con Chiara e con la sorella Paola, questa vicenda è venuta fuori.

Come è nata la collaborazione?

Ad ogni modo, proprio le due sorelle reduci da un grande successo al Festival di Sanremo, hanno raccontato sui social come è nata la collaborazione con Noemi. “A Modo Mio nasceva proprio per Sanremo, l’avevamo scritta precisamente per fare quel Sanremo: per la prima volta un lento! Questo brano doveva far parte della nostra prima raccolta di successi. Avevamo bisogno di una voce e abbiamo pensato subito a Noemi, perché lei ha una voce che è unica. Una voce potente, carismatica e che ha un carattere preciso. Allo stesso tempo ha delle caratteristiche sulle note basse che a nostro avviso era perfetta per rockizzare un po’ una canzone che in originale è molto melodica”.