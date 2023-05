Roberto D’Agostino sorprende tutti perchè decide di svelare: “Perchè Albano voleva menarmi”

0 SHARES Condividi Tweet

Roberto D’Agostino, la verità sulla lite con Albano avvenuta qualche anno fa. “Era furioso e voleva menarmi”.

Roberto D’Agostino, uno dei più temuti e chiacchierati giornalisti nonché direttore di Dagospia, in questi giorni ha parlato di uno dei più noti cantanti italiani. Stiamo parlando di Albano Carrisi. I due in passato hanno avuto dei problemi ed in un’occasione si è addirittura sfiorata una rissa. A distanza di un pò di tempo, D’Agostino ha voluto dire la sua e raccontare che cosa è accaduto.

Roberto D’Agosto e Albano Carrisi, il retroscena sulla crisi

Roberto D’Agostino e Albano Carrisi in passato hanno avuto una diatriba e tra i due si è proprio sfiorata una rissa. D’Agostino in questi giorni ha voluto parlare ed ha spiegato cosa è accaduto con il cantante di Cellino San Marco che un pò di tempo fa, nel corso di un’intervista rilasciata ad Aldo Cazzullo aveva parlato di questo fattaccio.«D’Agostino provai proprio a menarlo, lo aggredii davanti ai Ricchi e Poveri, allibiti», aveva detto Albano.

Il direttore di Dagospia svela la verità e il perchè Albano voleva picchiarlo

Adesso, anche Roberto ha voluto dire la sua. «Menomale che lo hanno fermato, perché Al Bano aveva intenzioni belluine e con quel braccio agricolo di chi impugna la zappa mi avrebbe spaccato in due», ha raccontato Roberto che ha voluto così raccontato l’accaduto.

«C’è un antefatto. Nell’anno di grazia 1986, io e Renzo Arbore avevamo pubblicato “Il peggio di Novella 2000”, fantastico libro che raccontava il nostro Paese attraverso la storia di Al Bano e Romina Power, che ha riscritto la favola di Cenerentola al contrario, con il cafone del Sud che sposa la figlia del divo di Hollywood e poi la porta a vivere al paesello. E purtroppo scrissi anche che “Romina si chiama così perché è nata a Roma, ma dato il suo quoziente intellettivo doveva nascere a Creta”. Questo il racconto di Roberto, il quale ha anche aggiunto che ovviamente Albano si arrabbiò tanto e presentò querela contro di lui. In un’altra occasione, poi, D’Agostino fece dei commenti poco carini sull’esibizione di Albano al Festival e così questa fu la goccia che fece traboccare il vaso.

La verità di Roberto

«Dietro le quinte mi venne a cercare. E alla presenza dei Ricchi e Poveri minacciò di picchiarmi. Che poi io gli voglio bene, abbiamo fatto pace, apprezzo quel suo essere un campagnolo di successo, orgoglioso della sua terra, che si fa fotografare in groppa al somarello con il fazzoletto al collo. Mi dispiace che se la sia presa, ma critiche e ironie fanno parte del gioco».Insomma, a distanza di tempo il giornalista ha voluto essere sincero e raccontato l’accaduto.