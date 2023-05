Affari tuoi, mai visto Amadeus così in ansia, cosa è accaduto

0 SHARES Condividi Tweet

Affari tuoi, la puntata di ieri giovedì 4 maggio è stata carica di tensione e paura. Amadeus in ansia per i suoi concorrenti. Ma che cosa è accaduto?

Amadeus nella giornata di ieri come sempre ha condotto una nuova puntata di Affari tuoi, che è stata piuttosto particolare e singolare. Potremmo dire di certo che è stata una delle gare più sofferte di questa edizione del programma. Il protagonista è stato Giovanni, un concorrente dell’Umbria che ha giocato questa puntata nella giornata di ieri, giovedì 4 maggio 2023. Ma che cosa è accaduto al concorrente, affiancato dalla sua compagna Giorgia?

Affari tuoi, puntata piuttosto tesa quella di giovedì 4 maggio

Amadeus, ieri giovedì 4 maggio ha condotto una nuova puntata di Affari tuoi che è stata particolarmente tesa. Come sempre, subito dopo il telegiornale delle 20 e Cinque minuti di Bruno Vesta, è iniziata la puntata del game show condotto da Amadeus e per l’occasione a giocare è stato Giovanni, il concorrente dell’Umbria con al suo fianco la compagna Giorgia. Lui, agricoltore è arrivato allo step conclusivo del gioco con tre opzioni, ovvero 5 euro, 100.000 euro e 300.000 euro.

L’offerta del dottore a Giovanni, lui decide di accettare

I due concorrenti hanno cercato più volte di fare un’offerta al dottore, chiedendo 80-90 mila euro per poter chiudere il gioco, tuttavia le offerte sono state sempre decisamente inferiori. Il concorrente ha deciso così di arrivare fino in fondo al gioco, fino al momento in cui è arrivata per lui l’offerta decisiva, che ha accettato. Il dottore ha proposto 63 mila euro proprio sul finire della puntata e Giovanni ha accettato. Rimasti due pacchi ancora da aprire, lui ha indicato quello delle Marche, che avrebbe aperto qualora non fosse arrivata l’offerta. Nel pacco c’erano i 100 mila euro. Giovanni è arrivato così alla parte finale del gioco con due pacchi o meglio due opzioni, 5 euro o 300 mila euro. Il pacco rimasto, oltre al suo era quello della Toscana.

Tensione per tutta la puntata, poi il lieto fine

Sono stati attimi di grande tensione per tutti ma alla fine tutto è andato bene, visto che nel pacco di Giovanni c’erano solo 5 euro mentre i 300 mila si trovavano nel numero 3 della Toscana. “E’ forse l’assegno più alto firmato in questa edizione del programma e nella mia breve esperienza alla conduzione di questo gioco”, queste le parole di Amadeus. Giorgia non è riuscita a trattenere le lacrime e tutti si sono complimentati con i protagonisti della puntata.