Oggi è un altro giorno, Serena Bortone fa una battuta infelice, cala il gelo in studio

Serena Bortone, la conduttrice di Oggi è un altro giorno, nella puntata di ieri giovedì 4 maggio si è lasciata sfuggire una frase infelice e di cattivo gusto sulla Regina Elisabetta.

Serena Bortone nella giornata di ieri, giovedì 4 maggio ha condotto una nuova puntata di Oggi è un altro giorno ed ha come sempre affrontato diversi argomenti. Ad un certo punto, parlando dell’incoronazione di Re Carlo, la conduttrice ha fatto un’uscita davvero infelice sulla compianta Regina Elisabetta. Le sue parole non sono passate inosservate e soprattutto sono apparse davvero fuori luogo. Ma cosa ha detto di così tanto grave la Bortone?

Serena Bortone a Oggi è un altro giorno parla dell’incoronazione di Re Carlo

Serena Bortone nella giornata di ieri ha pronunciato una frase fuori luogo sulla Regina Elisabetta, durante la puntata di Oggi è un altro giorno andata in onda il 4 maggio 2023. Tutto è accaduto proprio nel momento in cui la conduttrice si trovava in collegamento con Domenico Marocchi, l’inviato di Oggi è un altro giorno che in questi giorni si trova a Londra per la tanto attesa incoronazione di Re Carlo. L’inviato, durante il collegamento ha iniziato a camminare per le vie di Londra, per cercare di intervistare alcuni passanti su questo grande evento che è in programma per il 6 maggio.

Brutto scivolone della conduttrice

Marocchi, improvvisamente ha fatto sapere di aver saputo che il Principe William e Kate Middleton si trovavano nei dintorni ed effettivamente i due si sono palesati proprio davanti a lui, a pochi passi. Serena, incuriosita da questo episodio, ha iniziato a rivolgere al suo inviato diverse domande. “Cosa sta dicendo? Grazie, piacere, molto lieto?“, queste le domande di Serena la quale però improvvisamente ha detto qualcosa di spiacevole.

La frase infelice di Serena sulla Regina Elisabetta

Seppur con ironia, la Bortone ha detto “Saluti da nonna? Che dice?”. Le sue parole sono apparse davvero fuori luogo, visto che la nonna di William come ben sappiamo è morta lo scorso mese di settembre. Molti hanno considerato la sua uscita davvero di cattivo gusto, anche perchè parliamo di un personaggio di una tale portata mondiale. L’incoronazione di Re Carlo è prevista per la mattinata di domani, sabato 6 maggio e si potrà seguire con uno speciale su Rai 1.