Ilary Blasi posta una foto ma ciò che le dicono gli haters è sconvolgente

Ilary Blasi compie gli anni e per l’occasione vola in Marocco insieme al compagno Bastian Muller. La conduttrice pubblica una foto e scoppia il caos sui social.

Ilary Blasi, la famosa conduttrice dell’Isola dei famosi riesce sempre a trovare un modo per stare sotto i riflettori. Nelle scorse ore la conduttrice ha postato delle immagini sui social e sembra che una nello specifico abbia catturato l’attenzione dei fan. Ilary nei giorni scorsi è stata in vacanza in Marocco in occasione del suo compleanno che ha festeggiato insieme al suo nuovo compagno, Bastian Muller. Ma che foto ha postato Ilary?

Ilary Blasi compie gli anni e vola in Marocco insieme a Bastian Muller

Ilary Blasi nei giorni scorsi ha compiuto 42 anni e per festeggiare ha scelto di andare in Marocco, ed esattamente a Marrakech insieme al compagno Bastian Muller. La conduttrice è tornata poi poco prima della diretta con l’Isola dei famosi, puntata che questa settimana è andata eccezionalmente in onda martedì 2 maggio e non lunedì, in quanto festività. Ebbene, dopo la sua vacanza in Marocco, Ilary ha deciso di pubblicare alcuni scatti della sua vacanza sul suo profilo Instagram e tra questi ci sarebbe uno scatto molto sensuale di lei a bordo piscina.

Una foto di Ilary scatena il web

A corredo della foto, solo la scritta Marrakech. Questa foto però non è passata inosservata e tantissimi haters si sono scatenati nel commentare. Se in molti le hanno fatto dei complimenti per la sua bellezza e sensualità, dall’altra in molti ne hanno approfittato per scriverle delle frasi al veleno. Ilary ha deciso di non rispondere a queste critiche, almeno per il momento.

Le critiche sotto alla foto di Ilary a bordo piscina

«Certo che i riad a Marrakech nella medina sono tantissimi ma il più sfigato lo hai trovato tu Ilary…pieno oggetti inutili cuscini ovunque per inciamparsi terrazza sporca e bagni scomodissimi e senza bidet», ha scritto un utente. «Ma quale bellissima..si sta rovinando… mi sembra Ivana Spagna… la libertà fa male..», ha scritto ancora un altro utente. Ma non finisce qui, visto che sotto alla foto sono apparsi altri commenti come «Ridicola esibizionista…. e meno male che un po’ di tempo fa voleva “proteggere” i suoi figli…». Insomma, commenti abbastanza duri quelli rivolti ad Ilary. «Vatti a nascondere che sarebbe più dignitoso», ha scritto qualche altro.