Chanel Totti fa una dedica da brividi alla mamma Ilary, piovono like

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi compie gli anni e la figlia le fa una speciale dedica sui social. Ecco il post che non è passato inosservato.

Ilary Blasi ancora una volta sotto i riflettori, questa volta per qualcosa di molto commovente. La conduttrice dell‘Isola dei famosi, reality che è iniziato proprio da pochi giorni, compie gli anni ed ha voluto festeggiare in compagnia delle persone a lei più care. La conduttrice ha festeggiato così 42 anni e sui social sono apparse delle immagini di lei in compagnia del suo nuovo compagno Bastian Muller, che le ha organizzato una cenetta romantica e da sogno. Ad ogni modo, anche la figlia Chanel ha voluto fare gli auguri pubblicamente alla sua mamma ed il post non è passato inosservato.

Ilary Blasi compie gli anni e festeggia insieme al suo nuovo compagno Bastian Muller

Ilary Blasi ha compiuto 42 anni e la conduttrice ha voluto trascorrere questo giorno insieme alle persone a lei più care. Un compleanno sicuramente diverso per la conduttrice, che dopo tanti anni non ha festeggiato insieme a Francesco Totti. Serata speciale per la Blasi che, come abbiamo già avuto modo di anticipare, è stata protagonista di una sorpresa davvero molto romantica, organizzata dal suo nuovo compagno Bastian Muller.

Chanel pubblica due foto e fa una speciale dedica alla mamma

Anche la figlia Chanel, ha voluto festeggiare la sua mamma e lo ha fatto pubblicando un post che di certo non è passato inosservato. “Auguri, non cambiare mai”, ha scritto Chanel su Instagram a corredo di due foto, ovvero una di oggi e una di ieri. La foto del passato vede protagonista Chanel al fianco della sua mamma in una giornata estiva e di certo non passa inosservata la complicità tra le due donne. Anche nella foto recente, mamma e figlia sono molto vicine e complici, proprio come se fossero due sorelle.

Chanel molto legata alla sua mamma e al suo papà, nonostante la separazione

Insomma, nonostante il momento piuttosto difficile che tutta la famiglia ha attraversato, i figli di Francesco e Ilary non hanno mai fatto intendere di essere in disaccordo con i genitori. Anche nei mesi scorsi la stessa Chanel ha pubblicato dei post insieme al suo papà, Francesco, al quale sembra essere tanto legata.