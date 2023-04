Bella Mà, Mara Venier mette in imbarazzo Diaco che la gela “Non ti comportare così”

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier ospite nello studio di Bella Mà da Pierluigi Diaco. La conduttrice si scatena ma Diaco frena la sua ospite.

Mara Venier, una delle più importanti conduttrici di casa Rai nella giornata di ieri è stata ospite a Bella Mà, il programma condotto da Pierluigi Diaco. Quest’ultimo ad un certo punto è stato costretto ad intervenire ed ha ripreso la sua ospite, dando vita ad una gag molto simpatica che di certo non è passata inosservata al pubblico di Rai 2. Ma cosa è accaduto nel dettaglio?

Bella Mà, Mara Venier ospite della puntata

Mara Venier, la conduttrice di Domenica in è stata ospite nello studio di Bella Mà da Pierluigi Diaco. Quest’ultimo ha avuto modo di poter intervistare una delle più grandi conduttrici di tutti i tempi, una tra le più amate e considerata la regina della televisione italiana. Per la Venier un ingresso da vera star, con il pubblico completamente in estasi per la presenza della Venier. La conduttrice si è accomodata e subito dopo Pierluigi si è lasciato andare ad un racconto.

Simpatica e divertente gag tra Diaco e Mara

“Prima di ogni intervista non ci sentiamo per qualche giorno per far in modo che tutto sia ancora più spontaneo e scafato, una chiacchierata sincera”. Queste le parole di Diaco, alle quali sono seguite quelle della Venier che ha aggiunto “Mi hanno detto che qui da te non si possono dire parolacce”. A quel punto, Diaco ha immediatamente replicato dicendo “No! Non le dire”, ovviamente sorridendo e scherzando con Mara che oltre ad essere una collega è anche una sua amica.

Mara racconta un episodio recente molto significativo ed emozionante

Subito dopo è partita l’intervista della Venier che si è raccontata nello studio di Bella Ma. Uno degli argomenti trattati è stato il ritorno di Mara a Venezia dopo tanto tempo. La conduttrice in più occasione aveva riferito di non aver più trovato il coraggio di tornare in questa città dopo la morte della madre, perchè ogni volta per lei era un dolore. “Ti ho visto fare una cosa speciale dopo aver sofferto tantissimo, mi ha colpito vederti ritrovare il coraggio di tornare a Venezia, laddove è iniziato tutto”. Queste le parole di Diaco. “Sono tornata grazie alla sensibilità e affetto e ho scoperto che sono ancora quella Mara. Avevo paura a tornare a Venezia senza mia madre, quella città era tutta la mia vita”, ha replicato Mara che non tornava a Venezia da ben sette anni.