Fiorello, stoccata al veleno contro Milly Carlucci “A lei non accade”

Fiorello, ecco la stoccata inaspettata a Milly Carlucci a Viva Rai 2, durante la puntata di oggi venerdì 28 aprile 2023.

Rosario Fiorello ha condotto una nuova puntata di Viva Rai 2 e l’ultima è iniziata proprio con il botto. Il noto showman con la sua solita simpatia è riuscito ancora una volta a toccare dei temi piuttosto particolari, senza risultare eccessivo. Il conduttore e comico ha regalato al pubblico un montaggio piuttosto divertente delle Frecce tricolori sopra il glass di Via Asiago a Roma, da dove viene trasmessa la sua trasmissione. Fiorello ad un certo punto ha lanciato una stoccata a Milly Carlucci. Cosa è accaduto nel dettaglio?

Rosario Fiorello conduce una speciale puntata di Viva Rai 2

Rosario Fiorello ha condotto una nuova puntata di Viva Rai 2, che è iniziata in modo piuttosto particolare ovvero con un montaggio divertente delle Frecce tricolori sopra il glass che si trova in via Asiago a Roma. “La sveglia questa mattina, grazie alle frecce tricolori. Solo per noi, solo per noi”. Il conduttore ha commentato le immagini che sono state trasmesse in diretta, con il supporto di Fabrizio Biggio e Mauro Casciari.

La stoccata di Fiorello a Milly Carlucci su Il cantante mascherato

Rosario ha suonato la tromba fuori dal glass e poi si è lasciato andare ad un racconto piuttosto ironico. “Questo lo fanno solo per noi. Conosco qualcuno nelle Frecce Tricolori e gli ho detto di passare su via Asiago alle 7.17. Questo lo fanno solo per noi, per Milly Carlucci no”. Poi, improvvisamente una stoccata alla conduttrice di Rai 1, ovvero Milly Carlucci dicendo “Sul cantante mascherato le Frecce tricolori non passano”.

Fiorello ha dato un’anticipazione sulla trasmissione

Ma non è finita qui visto che subito dopo Fiorello ha dato un’anticipazione sulla sua trasmissione che non si fermerà per il ponte del Primo maggio e andrà in onda anche il prossimo lunedì. “Saremo qui a festeggiare i lavoratori”, ha detto Rosario al pubblico che stava seguendo la trasmissione da casa. Insomma, è stata una puntata sicuramente particolare quella di Viva Rai 2, quella andata in onda oggi, venerdì 28 aprile.