Viva Rai2, Fiorello ridicolizza Micol Incorvaia: “Sapete perché è una vip?”

0 SHARES Condividi Tweet

Fiorello, ogni mattina, conduce Viva Rai2, uno spettacolo che piace a tutti dove ospita tantissimi personaggi famosi e con ognuno di loro si intrattiene e li fa esibire per strada. Lo spettacolo, quello bello, è assicurato dalla sua maestria e dalla gioia con cui i suoi colleghi, spesso amici, vanno da lui e non si risparmiano, si mettono in gioco e si divertono quanto e con il conduttore. Alla fine, il risultato è sempre strepitoso.

Oggi Fiorello ha preso di mira Micol Incorvaia per il post che ha scritto contro un corriere Amazon reo di averla svegliata la mattina alle 9.30. Vediamo come ha commentato l’episodio Fiorello che l’ha presa di mira anche ridicolizzandola con quel suo modo di fare simpatico e sempre, comunque, rispettoso. Vediamo cosa ha detto.

Micol Incorvaia e il post che ha scritto

Micol Incorvaia, qualche giorno fa, ha scritto così sui social: “Voglio che sia il pubblico a leggere la notizia. Mettetela a tutto schermo. Io sono senza parole. ‘Il corriere ha suonato alle 9.30, mi ha svegliata e obbligata a scendere dal letto. Sono sconvolta’”.

Fiorello e la presa in giro di Micol Incorvaia

Oggi Fiorello, ha preso il post che ha scritto la ex gieffina e ha detto così: “Sono rimasto senza parole…Non si fa…Sto pensando a Micol… …”Povera, svegliata alle 9.30 dal corriere. Che lavoro fa?””

E poi: “Sto pensando a Micol Incorvaia. Ci dispiace per te, non si fa. Io spero che il corriere sia stato arrestato subito. Spero che il corriere sia stato radiato dall’Albo dei corrieri, perché alle 9,30 tu non puoi svegliare una povera… Che lavoro fa? Ex concorrente del Grande Fratello Vip. Perché lei è vip”.

E poi ha iniziato la simpatica presa in giro: “Sai perché è vip? Non lo so perché è vip. Perché credo sia la sorella di un’altra Incorvaia che sta con il figlio di Eleonora Giorgi, quindi parte tutto da Eleonora Giorgi. Il ‘vippismo’ parte da Eleonora Giorgi che si è sposata con Massimo Ciavarro, ha fatto un figlio il quale si è fidanzato con un’altra Incorvaia che è l’ex del cantante de Le Vibrazioni“.

E poi ha concluso così tra le risate generali: “Noi volevamo esprimere cordoglio e solidarietà”.