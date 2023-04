Uomini e Donne, scoppia il caos in studio, Gemma prende le difese di Tina, il web esplode di like

0 SHARES Condividi Tweet

Oggi, 26 aprile è andata in onda un’altra puntata di Uomini e donne, il programma di Maria De Filippi e, ad un certo punto è scoppiata una lite furiosa tra Tina Cipollari e un corteggiatore. Vediamo cosa è accaduto.

Lite tra un corteggiatore e Tina Cipollari

Oggi durante la puntata di Uomini e donne, Tina ha litigato furiosamente con un cavaliere, Elio che le ha apostrofata così: “A Bella!!”

Tina non ha accetto di essere chiamata in quel modo che, a parer suo era dispregiativo e ha iniziato ad attaccarlo con veeemenza rispondendogli a tono con un: “Bella a me non lo dici”.

Tutto è accaduto perchè Elio ha chiesto a Paola di uscire a cena insieme e Tina gli ha detto che era incoerente perchè precedentemente aveva attaccato Paola e l’aveva molto criticata. A quel punto Elio ha detto a Tina “A Bella” ma Tina, fuori di sé, gli si è avvicinata e gli ha urlato che a lei non si doveva rivolgere in quel modo e poi alla De Filippi ha detto: “Basta proteggere questi malfattori“. A quel punto Elio ha detto a Tina: “Chi ti credi di essere? La signora Cipollari si è permessa di dirmi che sono un fallito”. Ma Maria De Filippi si è preoccupata dello stato alterato dell’uomo e lo ha invitato a calmarsi aggiungendo: “Per la salute, dico”.

Poi a Tina ha detto: “Se non sai fare questo programma senza dire cattive parole, vai a scuola che te la sarai rubata la terza elementare“. A queste parole, Tina non ci ha visto più e ha iniziato a offenderlo pesantemente: «Sei un fallito, morto di fame senza un euro in tasca». Elio le ha risposto urlando: «Non ti consento».

Gemma prende le difese di Tina

A quel punto, è accaduta una cosa che nessuno si aspettava, Gemma ha difeso Tina dicendo: “A me Tina ne ha dette tante ma mi sembra che tu abbia esagerato”.

Il web ha apprezzato tantissimo questa alleanza mai vista prima tra Gemma e Tina e ha applaudito Gemma che, nonostante i rapporti mai idilliaci con Tina ha preso le sue difese e ha detto ad Elio: ”Tu avevi detto che noi siamo uguali perchè siamo due persone eleganti ma oggi hai dimostrato che non sei uguale a me”.