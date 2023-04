Selvaggia Lucarelli umilia Giulia Cavaglià “Una fessa, un soggetto irrecuperabile”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli ancora una volta all’attacco di Giulia Cavaglià, dure parole contro l’ex tronista “Una fessa”.

Nei giorni scorsi ha fatto parecchio discutere quanto accaduto a Giulia Cavaglià, ex tronista di Uomini e Donne che ha vissuto una disavventura. La giovane influencer ha praticamente perso l’aereo per essere arrivata al check in con 3 minuti di ritardo. Le sue Instagram stories hanno fatto il giro del web e diversi le hanno dimostrato vicinanza e solidarietà, ma tanti altri non hanno perso occasione per attaccarla. Una tra tutte Selvaggia Lucarelli, la quale già subito dopo lo sfogo di Giulia, sui suoi canali social aveva sparato a zero contro la Cavaglià e adesso è tornata a scagliarsi contro di lei. Ma cosa ha detto ancora?

Selvaggia Lucarelli ancora un fiume in piena contro Giulia Cavaglià

Selvaggia Lucarelli, sempre molto attenta a quello che accade sui social e non solo, in questi giorni è tornata a commentare la disavventura di Giulia Cavaglià. L’ex tronista è arrivata al check in con 3 minuti di ritardo, perdendo praticamente l’aereo. Selvaggia Lucarelli già nei giorni scorsi non aveva espresso parole al miele nei suoi confronti e in queste ore è tornata ad attaccare la giovane influencer.

La Lucarelli e le dure parole contro l’ex tronista

Selvaggia ha dichiarato che Giulia ha perso un’occasione per imparare qualcosa di più, piuttosto che puntare il dito contro l’hostess della compagnia aerea che ha semplicemente fatto il suo lavoro e fatto si che si rispettassero le regole.“Due cose su questa storia della fessa che se la prende con una hostess…La prima è che ha perso un’occasione per imparare qualcosa…Ha detto: ‘La hostess era invidiosa perchè sono bella’ (ha detto anche questo)…Temo sia un soggetto irrecuperabile…”. Queste le parole di Selvaggia che ha aggiunto il fatto che ben presto dimenticherà il suo nome. Parole ancora al veleno quelle di Selvaggia contro Giulia, sostenendo che l’attacco della Cavaglià alla hostess sia solo una storia di prepotenza. “Una storia di una privilegiata abituata a comportarsi da privilegiata”.

La replica dell’ex tronista

“La querela se la meriterebbe tutta…Questa è una storia di prepotenza e di ignoranza…Non conosce regole, educazione e non sa assumersi la responsabilità delle sue azioni…”. Queste le parole di Selvaggia convinta del fatto che Giulia abbia avuto un comportamento del tutto fuori luogo sui social, sparando a zero contro la compagnia e contro il personale. Se nei giorni scorsi la Cavaglià aveva preferito non rispondere alle accuse, adesso qualcosa è cambiato ed ha risposto così alle parole della Lucarelli. “Campa sulle disgrazie altrui cercando disagio e senza insegnare nulla a nessuno…”.