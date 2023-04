Giuseppe Giofrè: “Milly Carlucci? Non andrei mai da lei, ecco perché”

0 SHARES Condividi Tweet

Giuseppe Giofrè, che attualmente è giudice nel talent di Canale 5 Amici, ha rilasciato un’intervista nella quale ha fatto delle dichiarazioni molto forti. Vediamo cosa ha detto.

Giuseppe Giofrè parla di Maria De Filippi

Giuseppe Giofrè è impegnato nel ruolo di giudice nel talent di Maria De Filippi, Amici dopo che è stato proprio lo stesso talent a lanciarlo. Dopo aver trascorso un periodo in America è tornato a casa.

Giofrè ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair e ha raccontato così: “Sono single da poco. Sto bene. Sono talmente concentrato sul mio ruolo lavorativo, ora, che le distrazioni non andrebbero bene…“.

E poi sul ritorno da Maria De Filippi ha detto: “Il ritorno a Maria ci sarà sempre. Perché tutto parte da lei. Le sarò sempre riconoscente, le devo tutto, anche se può sembrare scontato dirlo. Credo si veda da come la guardo, il bene che le voglio. Per me è una seconda mamma, e Amici è casa”.

E, ancora: “Tutte le volte che sono tornato ad Amici, poi, non mi sono fermato lì, sono sempre tornato a lavorare in America. É un ritorno momentaneo alle origini… In Italia torno solo per Maria”. Poi si sbilancia molto sulla De Filippi: “Maria non è come la conoscete. È ancora meglio. In tv si trattiene un po’, ma è di un’umanità e di una sensibilità straordinarie”.

E sulla De Filippi ha anche aggiunto “… riesce a capire una persona fino in fondo … ti legge dentro … Ci parliamo solo con gli sguardi. L’empatia è il suo pregio più grande”.

Poi dice cosa è accaduto da quando ha vinto ad Amici ad oggi: “ Mi sono impegnato. Appena sono arrivato in America la mia agenzia mi ha detto: “Forse devi prendere qualche chilo”. Mi sono affidato a un personal trainer e mi sono dato da fare”..

Di se stesso dice di avere un’anima “ … super emotiva, che piange in continuazione. Quella cosa non è cambiata. Amo piangere”.

Giofrè diretto su Milly Carlucci

Pii di Stefano De Martino ha detto: “Lui ha scelto la conduzione. Perché no, potrei pensarci. Non mi dispiacerebbe. Ma io vorrei diventare direttore artistico. Stefano è una persona buonissima e in tv spacca”.

Invece di Milly Carlucci: “Ballando? Mai. Torno in Italia solo per Maria”.