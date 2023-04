Affari tuoi, Amadeus nel panico, la concorrente non smette di piangere

0 SHARES Condividi Tweet

Amadeus si trova a dover affrontare un imprevisto ad Affari tuoi nel corso della puntata del 25 aprile. Cosa è accaduto?

Amadeus è tornato al timone di una delle trasmissioni più amate di Rai 1. Stiamo parlando di Affari tuoi, il programma che va in onda tutti i giorni dal lunedì alla domenica nella fascia preserale. Anche ieri, nonostante festivo, martedì 25 aprile, Amadeus ha condotto una nuova puntata del programma, ma sul finire la concorrente si è lasciata andare ad un pianto irrefrenabile. Ma per quale motivo? Cosa è accaduto?

Affari tuoi, la concorrente Alessandra non riesce a trattenere le lacrime

Nel corso della puntata di ieri di Affari tuoi, andata in onda martedì 25 aprile, Amadeus si è trovato a fare i conti con un imprevisto. La concorrente Alessandra, infatti, non è riuscita a trattenere le lacrime scoppiando a piangere a dirotto. Alessandra, che ha giocato insieme a Chiara, è stata per diversi minuti indecisa se accettare o meno un’offerta di 22 mila euro. Le erano rimaste due opzioni, ovvero 50 euro o 75 mila euro.

Imprevisto per Amadeus in puntata, cosa è accaduto?

Dopo tanti tentennamenti, Alessandra è sembrata molto agitata, parecchio confusa e si è lasciata andare al pianto. “A differenza dei concorrenti che hanno giocato le altre sere, a noi oggi non è stato mai offerto il cambio del pacco“, le ha detto Chiara, cercando in qualche modo di consigliarla sul da farsi. Alessandra, in preda al panico avrebbe risposto dicendo “Apriamo e, nel caso, chiamiamo il 118”. La concorrente ha tentato di sdrammatizzare. A quel punto è intervenuto Amadeus che ha detto “Credo che in questo momento tutti gli spettatori da casa stiano facendo il tifo per voi”. Alessandra ha continuato a piangere, poi ha deciso di rifiutare i 22 mila euro e tentare la sorte.

La concorrente rinuncia all’offerta, poi la sorpresa

Amadeus, dopo aver appreso la decisione della sua ospite ha detto “Cosa ci sarà nel pacco che la sorte ha affidato a lei? cosa c’è, invece nell’altro pacco, il numero 11, che è il numero della nonna?“. Dopo qualche attimo, Alessandra ha scoperto che all’interno del suo pacco c’erano ben 75 mila euro e non ha più smesso di piangere ovviamente dalla gioia. “E’ incredibile! C’erano proprio i 75 mila euro, mentre i 50 euro erano nel pacco della Puglia”, ha detto Amadeus complimentandosi con Alessandra.