Giorgio Manetti lancia la bomba: “Se Gemma mi cercasse non le direi di no”

Giorgio Manetti a distanza di anni torna a parlare di Gemma Galgani e apre ad una possibile ri-frequentazione con quest’ultima. Ritorno a Uomini e Donne?

Giorgio Manetti è stato uno dei cavalieri più amati della storia di Uomini e donne, anche per via della sua relazione con Gemma Galgani. Ormai è da qualche anno che Giorgio non fa più parte del parterre maschile della trasmissione ed a distanza di un pò di tempo, è tornato a parlare, rilasciando delle dichiarazioni che hanno lasciato parecchio perplessi e senza parole. Non solo ha parlato di Gemma, ma Giorgio ha anche annunciato di voler ritornare a Uomini e Donne. Ma vediamo nel dettaglio che cosa ha riferito.

Giorgio Manetti, ex cavaliere di Uomini e Donne fa delle dichiarazioni clamorose

Giorgio Manetti è stato un ex cavaliere di Uomini e Donne e nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Nuovo tv, è tornato a parlare del programma che lo ha reso così tanto celebre e popolare. Ricordiamo che Giorgio è approdato in studio da Maria De Filippi diversi anni fa per conoscere Gemma Galgani. I due hanno avuto una storia d’amore piuttosto tormentata, durata solo 8 mesi, poi però nonostante fosse finita, i due hanno continuato a rimanere sotto i riflettori.

Giorgio torna a parlare di Gemma e si mostra favorevole ad una ri-frequentazione

Ad ogni modo, adesso è trascorso tanto tempo, eppure Giorgio nel corso di una recente intervista, è tornato a parlare della Galgani, dicendo di averla “perdonata”. Questo fa capire che Giorgio non ha mai perdonato Gemma per averlo lasciato pubblicamente quel 4 settembre 2015, rifiutando di uscire dal programma insieme a lui. Da quel momento tra i due c’è stata una vera e propria guerra, che però adesso sembra essere solo un lontano ricordo. “Lei è stata una piacevolissima frequentazione. Avrei voluto più tempo a disposizione per stare con lei, così avrei scoperto quello che sarebbe potuto succedere tra noi.” Queste le parole di Giorgio, che ha poi aggiunto di averla perdonata, ma di non aver comunque dimenticato. “L’ho perdonata, ma non dimentico. Se la rivedrei? Se mi cercasse lei, io non direi di no. Se davvero lo volesse, un uomo lo troverebbe. Il problema è che non credo lascerebbe mai Uomini e Donne per nessun motivo”. Queste le parole di Manetti che se da una parte ha lanciato una frecciatina alla Galgani, dall’altra ha in qualche modo aperto una porta ad una eventuale ri-frequentazione con Gemma.

Ritorno a Uomini e Donne?

Di conseguenza, in molti si chiedono che Giorgio tornerà a Uomini e Donne. A questa domanda, ha risposto lo stesso Manetti il quale ha detto di essere felice di poter tornare all’interno del programma di Maria. Molte volte di è parlato di un suo possibile ritorno, ma mai si è rivelato nulla di concreto. Adesso però, le sue parole fanno ben intendere che se Maria vorrà, probabilmente a settembre lo rivedremo di nuovo in tv.