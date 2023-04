Emanuel Lo, feeling speciale con Lorella Cuccarini: “Come ha reagito Giorgia”

0 SHARES Condividi Tweet

Emanuel Lo si racconta e parla del suo speciale rapporto con Lorella Cuccarini e della gelosia della sua compagna, Giorgia. Ecco le sue parole.

Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, i due professori della scuola di Amici di Maria De Filippi hanno dimostrato in queste settimane di avere un grande feeling. Ebbene si, i due sono stati protagonisti di alcuni balli, anche piuttosto sensuali che hanno fatto parecchio parlare. Adesso, a rompere il silenzio e parlare di questo rapporto tra il maestro e la Cuccarini, è stato proprio lui Emanuel. Ma cosa ha riferito il compagno di Giorgia?

Emanuel Lo, il maestro di ballo di Amici parla della sua partecipazione al programma

Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, entrambi professori di Amici di Maria De Filippi, hanno dimostrato di avere un grande feeling. In queste settimane, durante le puntate del serale, entrambi si sono lasciati andare a balli anche piuttosto sensuali. Ma come hanno reagito i loro rispettivi compagni? Ricordiamo che Emanuel Lo Iacono, questo il suo vero nome è il fidanzato di Giorgia da oltre 20 anni e 12 anni fa i due hanno anche avuto un figlio. Lorella, a sua volta da molti anni è sposata ed è mamma di ben 4 figli.

Giorgia gelosa del rapporto di Emanuel e Lorella Cuccarini?

I due professori di Amici hanno dimostrato di avere un grande feeling in questi mesi e nel corso di una recente intervista, proprio Emanuel ha parlato di questo ed anche della probabile gelosia di Giorgia. “Da sempre io e lei siamo fan l’uno dell’altra, ci siamo conosciuti sul lavoro, supportati nel lavoro. Giorgia mi ha preso per mano anche nel momento in cui ho lasciato la danza da protagonista e mi sono dedicato di più alla costruzione del balletto, che è poi quello che amo fare. Così, quando mi è stato proposto da Maria De Filippi di rimettermi in gioco, di ballare, mentre io ero preoccupato, lei era super felice”. Queste le parole del maestro di ballo il quale sostiene che la sua compagna non è affatto gelosa della sua partecipazione al programma di maria. Anzi, Emanuel ha ritenuto opportuno sottolineare il fatto che la sua compagna lo ha spronato affinchè prendesse parte al programma in questione.

Il rapporto speciale con Lorella Cuccarini, le parole del coreografo

Sul rapporto con Lorella, invece, il coreografo e ballerino ha raccontato di aver già avuto in passato modo e occasione di lavorare insieme alla showgirl. Esattamente i due hanno lavorato a Macchemù nel 2000 e a La Notte vola nel 2001. “Con Lorella ho fatto tante cose, ritrovarsi è stato bellissimo, ballare e riballare con lei mi ha riportato talmente indietro che ogni tanto mi sento davvero un ventenne.”