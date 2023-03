Amici, ballo con bacio tra Emanuel Lo e Lorella Cuccarini: la reazione di Giorgia

0 SHARES Condividi Tweet

Ad Amici è andato in scena un ballo molto sensuale con bacio finale tra Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Qual è stata la reazione di Giorgia e Silvio Testi?

La puntata di Amici andata in onda ieri, sabato 25 marzo 2023 è stata davvero infuocata. Oltre alle varie sfide tra i diversi concorrenti, è andato in scena un sensualissimo ballo tra Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, i quali sono finiti poi per scambiarsi un bacio sulle labbra. Questo gesto ha scatenato la reazione di tutti i presenti in studio, a cominciare da Maria De Filippi a finire alla maestra Celentano. Ma come avranno reagito i rispettivi compagni, Silvio Testi e la famosa cantante Giorgia?

Amici il serale, guanto di sfida tra maestri

Nel corso della puntata di Amici andata in onda ieri, sabato 25 marzo 2023 è andata in scena un ballo che ha davvero ammaliato tutti i presenti. E’ stato proprio durante il guanto di sfida che i due maestri, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo si sono esibiti in una sensualissima performance, ballando sulle note del brano Brivido felino di Mina. Questo sensualissimo ballo ha letteralmente scatenato i fan che sui social non hanno potuto non commentare.

Sensualissimo ballo tra Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo finisce con il bacio

I due maestri hanno accettato il guanto di sfida che era stato lanciato proprio dalla Celentano e da Rudy Zerbi. “Rivincita per voi, ma non vincerete mai”, avevano detto i due maestri. Così, Lorella ed Emanuel Lo hanno dato il via a questa performance davvero molto avvincente che si è conclusa con un bellissimo bacio sulle labbra. In molti si chiedono quale sia stata la reazione di Giorgia e Silvio, i rispettivi compagni.

Giorgia e Silvio Testi, come hanno reagito i compagni dei due maestri?

A saziare la curiosità di tutti ci ha pensato la stessa Lorella che su Instagram ha pubblicato la foto dell’esibizione ed ha rassicurato così tutti.«Per la cronaca tranquilli! Giorgia e Silvio si sono divertiti». Queste le parole scritte da Lorella. Ad ogni modo, l’esibizione è stata davvero molto emozionante, oltre che sensuale ed entrambi i maestri sono stati riempiti di complimenti. La prima Maria De Filippi subito dopo ci ha tenuto a fare loro tanti complimenti per il ballo e ad Emanuel anche per il fisico.