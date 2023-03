Gf vip 7, Daniele Dal Moro replica alla mamma di Nikita Pelizon e la ridicolizza

0 SHARES Condividi Tweet

La mamma di Nikita Pelizon contro Daniele Dal Moro, lui replica con un post al veleno. Cosa sta accadendo?

Nelle scorse ore Daniele Dal Moro, l’ex gieffino è stato duramente attaccato dalla mamma di Nikita Pelizon e lui pare che abbia risposto in modo abbastanza sarcastico e ironico. In realtà, tra Daniele e Nikita all’interno della casa c’è sempre stato un buon rapporto e nonostante lei sia ancora all’interno della casa, mentre lui è stato squalificato, l’amicizia non sembra sia stata messa in discussione. Ebbene, sembra che a far discutere in queste ore siano state alcune dichiarazioni rilasciate dalla mamma di Nikita su Twitter. Ma cosa ha scritto quest’ultima e qual è stata la reazione di Daniele?

Daniele Dal Moro attaccato dalla madre di NIkita Pelizon

In queste ore a finire sotto i riflettori è stato Daniele Dal Moro, il quale in qualche modo sarebbe stato accusato da parte della mamma di Nikita. BlogTivvu avrebbe portato alla luce delle clip dove si sente la mamma di Nikita parlare male di Daniele e dire nel dettaglio che il giovane ha almeno due personalità, ovvero una buona ed una cattiva. Ma non finisce qui, visto che la donna avrebbe detto ancora che se la figlia si è avvicinata a lui è solo perchè ha capito che avesse bisogno di aiuto.

Le dure parole della mamma di Nikita ” Daniele ha due personalità…”

“Noi abbiamo in famiglia problemi di personalità multiple, mia madre era bipolare. Io so benissimo che Daniele ha almeno due personalità, una buona e una cattiva, noi l’abbiamo vista quindi non sappiamo mai cosa dirà, cosa farà. Non arrabbiatevi con lui. Non voglio dire niente ma NIkita qualcosa di buono nel suo cuore l’ha sentito sennò non ci avrebbe tenuto così tanto a lui. Credete in Nikita lei ha visto una persona da aiutare, ha l’istinto di assistente sociale avendo studiato per OSS. Lei lo sente dentro. Se si è messa vicino a lui, sapeva che aveva bisogno, non arrabbiatevi”. Queste le parole della mamma di Nikita che di certo non sono proprio passate inosservate allo stesso ex gieffino che non ha perso tempo ed ha voluto replicare.

La replica al veleno e sarcastica dell’ex gieffino

“Lo so benissimo che la signora ha almeno due personalità, una intelligente e una meno. Quindi non possiamo mai sapere cosa dirà. Questa volta c’è capitata quella meno intelligente, pazienza. Ma non arrabbiatevi con lei. Qualcosa di buono nel mio cuore l’ho sentito”. Insomma, una replica abbastanza sarcastica quella di Daniele, che non ha affatto gradito le parole della donna.