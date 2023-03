Amici 22, Megan Ria si confessa a Verissimo e parla della sua relazione con Giamarco Petrelli

0 SHARES Condividi Tweet

Amici 22, Megan Ria fa una confessione a Verissimo sulla sua esperienza nel programma di Canale 5 e sulla sua storia con Petrelli.

Megan Ria, la giovane ballerina che abbiamo conosciuto ad Amici è stata nella giornata di ieri ospite a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin il programma andato in onda su Canale 5. La ballerina è reduce da un grande successo ottenuto ad Amici, esperienza che purtroppo è terminata con la sua eliminazione nella prima puntata del Serale. Ma cosa ha raccontato a Verissimo Megan?

Megan Ria, la ballerina si confessa nel salotto di Verissimo

La giovane ballerina Megan Ria è stata ospite a Verissimo nella giornata di ieri. Reduce da una bellissima esperienza all’interno del programma di Amici, la ballerina è stata eliminata nella prima puntata del serale e nel salotto di Silvia Toffanin ha spiegato cosa abbia significato per lei questo programma.

Le parole della ballerina su Amici

“Sono dei giorni un pò particolari, sono piena di emozioni. E’ stata un’esperienza che capita solo una volta nella vita. E’ stato indescrivibile, mi ha cambiato la vita, come persona, come ballerina, come ottica che ho nell’osservare me e le persone”. Queste le parole della ballerina che ha poi aggiunto il fatto che Amici sia stata per lei un’esperienza davvero unica. “Per me è stata la chiusura dell’esperienza più bella della mia vita e l’inizio della mia vita da ballerina. Non ci credevo, ora ancora devo realizzare bene, ora mi sento diversa, piena di cose da dare. Poi è un programma che ci fa conoscere personalmente e professionalmente”.

Il rapporto con Gianmarco Petrelli

La ballerina ha confessato di aver preso parte a diversi altri programmi prima di Amici e che in passato ha dovuto lavorare per poter aiutare la madre. Infine, nel salotto di Silvia la ballerina ha parlato del suo rapporto con Gianmarco Petrelli, il quale anche lui è un concorrente di Amici ancora in gara, dicendo che a legarli è la stima, l’amicizia e la piena fiducia. “Non me l’aspettavo, inizialmente ci stuzzicavamo ma non c’era niente di concreto. Poi ci siamo conosciuti veramente bene. Tornano da lezione e la prima cosa che facevo era andare da lui”.