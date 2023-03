Umberto e Mattia, scontro in sala prove: “Sono stufo”

0 SHARES Condividi Tweet

Ad Amici Umberto Gaudino e Mattia Zenzola si scontrano in sala prove. Il professionista va via poi torna e sbotta.

Torniamo a parlare di un allievo della scuola di Amici, ovvero Mattia Zenzola, il quale sembra che ne abbia combinata una delle sue. L’allievo della scuola di Amici, nei giorni scorsi sembra aver fatto indispettire un professionista della scuola di Amici, ovvero Umberto Gaudino, il quale ha lasciato la sala prove dopo che il suo alunno non si è mostrato per nulla collaborativo. Subito dopo però, Umberto sarebbe tornato in sala, rimproverando il suo allievo. Ma cosa è accaduto nel dettaglio?

Amici, scintille tra Mattia Zenzola e Umberto Gaudino in sala prove

Ad Amici continuano le tensioni tra professori, ma anche tra allievi e professionisti. Proprio nelle scorse ore sembra che Mattia Zenzola abbia fatto parecchio arrabbiare un professionista della scuola di Amici, ovvero Umberto Gaudino. Sembra che quest’ultimo, dopo aver notato un atteggiamento piuttosto contrariato e poco collaborativo dell’alunno ha abbandonato la sala prove. Umberto, dopo essere uscito dalla sala è rientrato ed ha rimproverato l’allievo utilizzando delle parole abbastanza forti.

Duro scontro, Umberto lascia la sala prove poi torna e rimprovera l’allievo

“Io rifletto, per quanto posso avere uno sfogo. Ho bisogno di parlare con te ed esternare quello che ho. Come tu stai facendo il tuo percorso sotto stress noi siamo a vostra disposizione con il cuore in mano e io ho bisogno di una cosa alla base, il rispetto. In questo momento io sento che da parte tua con me è venuto a mancare. Entro in sala, non sei mai contento, è tutto brutto quello che fai, la coreografia non va bene, non ti piacciono le musiche e i passi”. Queste le parole del professionista che di certo ci è andato giù piuttosto pesante.

Lo sfogo di Umberto

“Da parte tua non c’è mai un sorriso e un approccio positivo a quello che si fa. Vai convinto sulle cose tue. Il fatto che io devo stare a convincere un ragazzi che sta sempre a guardarsi e a sistemarsi senza ascoltare mi fa girare la scatole. Se ti faccio delle correzioni e tu non ascolti è mancanza di rispetto. Se ti dico che le braccia vanno messe in un modo e tu per tutte le volte le metti al contrario è mancanza di attenzione e rispetto. Va bene tutto, ma sono arrivato al limite con te. Io mi alzo con il sorriso e mi aspetto lo stesso da te. Se mancano tutte queste cose diventa un doppio lavoro. Mi dà noia quello che succede. Sono qui aperto e pronto ad ascoltarti, ma non ce la faccio più con questo atteggiamento”. Umberto ha continuato a parlare dicendo che da un pò di tempo ormai nota questo suo atteggiamento che va non va affatto bene e che la cosa deve cambiare. “Quando tu sei in sala devi ballare e basta. L’approccio è fondamentale, la voglia di fare e imparare. Sono due anni che tu sbagli. Devi migliorare i tuoi difetti”.