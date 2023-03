GF Vip, Micol Incorvaia nella bufera, fuori di sè interviene la sorella Clizia

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso delle scorse ore Clizia Incorvaia è intervenuta per difendere la sorella Micol dalle numerosissime critiche ricevute sui social.

Nel corso degli ultimi giorni Micol Incorvaia è finita al centro di una grossa polemica. Sono infatti molti gli utenti del web appassionati di GF Vip che si sono scagliati contro la gieffina, e nelle ultime ore ad intervenire in sua difesa sui social è stata la sorella Clizia Incorvaia. Ma vediamo nello specifico cos’è successo.

Micol Incorvaia travolta dalle critiche sul web

Se da una parte sono molti i telespettatori che provano simpatia per Micol Incorvaia ecco che allo stesso tempo sono molti altri a provare per la giovane gieffina una forte antipatia. Molti infatti nel corso degli ultimi giorni si sono scagliati sui social contro la fidanzata di Edoardo Tavassi motivo per il quale nelle scorse ore un utente ha scelto di avvisare la sorella Clizia. Quest’ultima senza pensarci molto è subito intervenuta sui social per rispondere all’utente che ha pensato di avvisarla e allo stesso tempo per difendere la sorella dalle numerose critiche.

Il post social di Clizia Incorvaia in difesa della sorella Micol

Clizia nello specifico ha condiviso una storia su Instagram contente un messaggio ricevuto da parte di un fan del GF Vip che ha voluto informarla dei tantissimi messaggi scritti dagli utenti sotto ad alcuni post pubblicati dal GF Vip sulla pagina Facebook. L’utente parla di messaggi “deprecabili, una valanga di fango di inciviltà impressionante“. Ma non solo, l’utente che ha voluto informare Clizia ha concluso augurandosi che la famiglia di Micol possa decidere di intervenire prendendo dei provvedimenti. Parole queste alle quali la modella ha risposto ringraziando prima di ogni cosa tutti coloro che le hanno inviato dei messaggi. Clizia ha poi affermando “l’inciviltà, la cattiveria, la maleducazione non la si può certo cambiare denunciando”. E ha poi concluso sottolineando di avere un pensiero ovvero che il mondo appartenga ai giusti e che di conseguenza tutto ha un proprio corso.

I commenti social contro Micol

Ma esattamente, quali sono stati i commenti scritti sui social dagli utenti contro Micol? Molti hanno accusato la sorella di Clizia di non provare alcun interesse per Edoardo Tavassi affermando che la loro storia è servita solamente per arrivare in finale. Altri hanno commentato scrivendo che una volta terminato il GF Vip terminerà anche la loro storia. E poi vi sono stati anche coloro che hanno offeso la ragazza mettendo in dubbio la sua cultura.